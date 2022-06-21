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На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл крупный груз из США. Это уже четвертый груз СПГ в этом месяце.
В Клайпеду прибыл крупный груз СПГ из США
© DELFI

Газовоз Transgas Power, ходящий под мальтийским флагом, во вторник утром прибыл в Клайпедский порт и пришвартовался у судна-хранилища терминала Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com, myshiptracking.com.

Газовоз доставил в Клайпеду около 138 тыс. кубометров СПГ, сообщил BNS оператор терминала - компания Klaipedos nafta.

Судно прибыло в Клайпеду из находящегося в штате Техас (США) Фрипорта, где действует завод по сжижению СПГ Freeport LNG.

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