В Клайпеду прибыл крупный груз СПГ из США

Газовоз Transgas Power, ходящий под мальтийским флагом, во вторник утром прибыл в Клайпедский порт и пришвартовался у судна-хранилища терминала Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com, myshiptracking.com.

Газовоз доставил в Клайпеду около 138 тыс. кубометров СПГ, сообщил BNS оператор терминала - компания Klaipedos nafta.

Судно прибыло в Клайпеду из находящегося в штате Техас (США) Фрипорта, где действует завод по сжижению СПГ Freeport LNG.