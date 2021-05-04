В Клайпеду прибудет первый груз СПГ из Египта

После запланированных работ по техобслуживанию и ремонту терминал возобновил работу 1 мая и ожидает крупный груз в пятницу.
Газовоз под флагом Багамских островов LNG Fukurokuju привезет около 138 тыс. кубометров СПГ. В Кайпедский порт судно зайдет в первый раз.
Коммерческий директор компании Klaipėdos nafta Миндаугас Навикас заявил, что при наличии высоких цен на СПГ в Азии немалая часть грузов из Европы перенаправляется именно туда, используя возможности рынка быстрых сделок (англ. spot).
„Поэтому открывшуюся нишу заполняют более редки среди поставщиков СПГ в Европу грузы из Египта“, – добавил он.
Еще в январе, рассказал М. Навикас, Египет объявил, что увеличивает экспорт в Европу, чтобы удовлетворить возросший спрос на СПГ.
В 2020 году чаще всего ввозились грузы СПГ из Норвегии (70%).
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