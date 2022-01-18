В Клайпедском порту восстановлено судоходство

В понедельник вечером из Клайпедского порта не могли выйти 7 судов, разрешения на вход ожидали 4 судна. Скорость ветра достигала 26 метров в секунду, затем он усилился.

По словам Ротаутайте-Пукене, инцидентов по причине сильного ветра не фиксировалось.