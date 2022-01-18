В Клайпедском порту восстановлено судоходство

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В понедельник, около 21 часа, в Клайпедском порту было возобновлено судоходство, остановленное до этого по причине сильного ветра, сообщила BNS представитель порта по связям с общественностью Инга Ротаутайте-Пукене.
В понедельник вечером из Клайпедского порта не могли выйти 7 судов, разрешения на вход ожидали 4 судна. Скорость ветра достигала 26 метров в секунду, затем он усилился.
По словам Ротаутайте-Пукене, инцидентов по причине сильного ветра не фиксировалось.
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