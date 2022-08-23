Терминалы по перевалке зерна готовятся принять в ближайшее время корабли типа Panamax, которые могут вывозить крупные грузы зерна, сообщила во вторник дирекция Клайпедского порта.

"Мы надеемся, что урожай этого года, который уже достиг порта, будет обильным и оправдает ожидания перевалочных компаний и всего Клайпедского порта", - в пресс-релизе заявил глава порта Альгис Латакас.

Обычно через Клайпедский порт экспортируется почти 80% всех литовских зерновых. В прошлом году хозяйства Литвы вырастили 5,6 млн тонн зерновых культур, через порт было перевалено 3,3 млн тонн зерна.

Обычно пик погрузки зерновых приходится на август и сентябрь. В прошлом году пик был достигнут в сентябре, когда терминалы перевалили 0,54 млн тонн зерновых.

В 2021 году литовские зерновые через Клайпедский порт чаще всего экспортировались в Нигерию, Испанию и Южную Африку.