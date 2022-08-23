Терминалы по перевалке зерна готовятся принять в ближайшее время корабли типа Panamax, которые могут вывозить крупные грузы зерна, сообщила во вторник дирекция Клайпедского порта.
"Мы надеемся, что урожай этого года, который уже достиг порта, будет обильным и оправдает ожидания перевалочных компаний и всего Клайпедского порта", - в пресс-релизе заявил глава порта Альгис Латакас.
Обычно через Клайпедский порт экспортируется почти 80% всех литовских зерновых. В прошлом году хозяйства Литвы вырастили 5,6 млн тонн зерновых культур, через порт было перевалено 3,3 млн тонн зерна.
Обычно пик погрузки зерновых приходится на август и сентябрь. В прошлом году пик был достигнут в сентябре, когда терминалы перевалили 0,54 млн тонн зерновых.
В 2021 году литовские зерновые через Клайпедский порт чаще всего экспортировались в Нигерию, Испанию и Южную Африку.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Представитель по правам потребителей о либерализации: надо отпустить людей
Часть организаций по правам потребителей критически...
Эфир Delfi: Пономарев, убийство Дугиной, дети беженцев в Литве - образование
ФСБ молниеносно "раскрыла дело" об убийстве Дарьи...
Вице-мэр: отопление в Вильнюсе в этом сезоне может быть дешевле, чем в прошлом
Вице-мэр столицы Валдас Бенкунскас сказал, что сейчас...
Премьер Литвы: третий этап либерализации отсрочат на 3-4 года
Третий этап либерализации рынка электроэнергии...
Глава МИД: если ЕС не запретит визы для россиян, Литва будет искать региональное решение
Если Евросоюз ( ЕС ) не договорится о невыдаче...