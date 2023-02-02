Правда, Lidl не установил на въезде на стоянку шлагбаумы.

"Мы понимаем, что на стоянках магазинов машины иногда оставляют жители соседних домов, у нас уже есть подобный опыт. Однако в первую очередь это место для парковки клиентов. Мы хотим создать им условия для удобного шопинга, поэтому ограничиваем время стоянки до 1,5 ч.", – сказала пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите.

По ее словам, ночью на стоянке чистят снег, поэтому оставлять машины нельзя, особенно зимой.

"Однако при расширении нашей сети мы стараемся учитывать особенности и участвовать в улучшении инфраструктуры, учитываем интересы общества. Когда мы открывали этот магазин в Клайпеде и оборудовали стоянку, рядом со стоянкой магазина была оборудована стоянка на 45 мест, которой пользуется муниципалитет города. На этой стоянке время парковки не ограничено", – заметила Скерсите.

Представитель Клайпедского муниципалитета Римантас Моцкус сказал, что муниципалитет не может указывать Lidl, как распоряжаться частным участком. Он призвал жителей пользоваться вышеупомянутой парковкой, которая передана муниципалитету.

Однако Ренатас, живущий рядом с Lidl, сказал, что городская стоянка проблемы жителей не решает.

Он предполагает, что жители будут пытаться оставлять машины на ночь на стоянке магазина и следить, будет ли руководство магазина вызывать полицию.