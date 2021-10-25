В Клайпеде ожидают крупный груз СПГ из Тринидада и Тобаго

"Газовоз Gemmata прибывает из Тринидада и Тобаго сегодня, доставит около 138 тыс. кубометров СПГ. В Клайпедском порту он побывает в первый раз", – сообщил BNS оператор терминала - компания Klaipedos nafta.

Судно Gemmata прибывает из порта Пойнт-Фортин, где находится завод СПГ компании Atlantic LNG, свидетельствуют порталы слежения за передвижениями морских судов. В данный момент газовоз находится недалеко от берегов Литвы.

В прошлом году в Клайпеду прибыло одно судно из Тринидада и Тобаго (также из Пойнт-Фортина).