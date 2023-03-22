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Если для оплаты стоянки вы используете приложение m.Parking – знайте, что с 24 марта в Клайпеде, а с 1 апреля в Тракае с ее помощью заплатить за стоянку не получится.
Automobiliai
Automobiliai
© DELFI / Karolina Pansevič

До сих пор m.Parking действовала в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Тракае. Приложением могли пользоваться как жители, так и гости этих городов.

Однако в среду выяснилось, что приложение не будет действовать в Клайпеде и Тракае.

О переменах на своей странице в фейсбуке сообщила компания Susisiekimo paslaugos, отвечающая за приложение.

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