До сих пор m.Parking действовала в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Тракае. Приложением могли пользоваться как жители, так и гости этих городов.

Однако в среду выяснилось, что приложение не будет действовать в Клайпеде и Тракае.

О переменах на своей странице в фейсбуке сообщила компания Susisiekimo paslaugos, отвечающая за приложение.