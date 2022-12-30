В Каунасе дорожает вода, стали известны тарифы

В среднем базовая цена за 1 куб. м увеличится на 1,20 евро, однако в целом стоимость воды в Каунасе остается одной из самых низких в Литве и Каунасском регионе.

Жильцы квартир будут платить не 1,44, а 2,52 евро/м3, жители индивидуальных домов – не 1,28, а 2,48 евро/м3, юридические лица не 1,36, а 2,59 евро/м3 с НДС.