В Каунасе дорожает вода, стали известны тарифы

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29 декабря Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) установила новые тарифы на воду в Каунасе, они начнут действовать с 1 февраля 2023 года.
В среднем базовая цена за 1 куб. м увеличится на 1,20 евро, однако в целом стоимость воды в Каунасе остается одной из самых низких в Литве и Каунасском регионе.
Жильцы квартир будут платить не 1,44, а 2,52 евро/м3, жители индивидуальных домов – не 1,28, а 2,48 евро/м3, юридические лица не 1,36, а 2,59 евро/м3 с НДС.
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