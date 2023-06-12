В каких предприятиях Литвы трудоустроились украинцы?

Сейчас из 9 900 зарегистрированных на платформе Службы занятости вакансий на 2 600 тыс. позиций работодатели приняли бы и украинцев.

Больше всего прибывших граждан Украины без господдержки трудоустроили PKC Group в Литве, Manvesta, Elixus, Rimi Lietuva, AQ Wiring Systems, Biovela – Utenos mėsa, Premier Restaurants, Costo, Marino grupė, Baltic Transline Transport.

По словам специалистов, решить проблему нехватки кадров помогает интеграция украинцев в рынок труда.

"Это амортизирует неудовлетворенную потребность в рабочей силе, особенно в сфере услуг по размещению и питанию, производстве, строительстве, оптовой и розничной торговле", - сказала советник Отдела организации реализации мер Службы занятости Бригита Блавашчюнене.

Ускорить интеграцию украинцев в рынок труда помогают меры по трудоустройству – в случае субсидируемого трудоустройства работодателю компенсируется заработная плата.

"Эта целевая поддержка связывает работодателей и работников – при обновлении или приобретении навыков на конкретных рабочих местах люди быстрее адаптируются, а компании быстрее находят сотрудников", - подчеркнула Б. Блавашчюнене.