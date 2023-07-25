В июне самая высокая средняя зарплата в Литве была больше 69 000 евро

На первом месте - технологическая компания Uber Lithuania Software and Development, которая в сентябре 2022 г. заявила об уходе с литовского рынка. Похоже, в прошлом году она завершила процесс и уволила всех работников. Год назад в компании работали 60 человек, а в июне их уже не осталось. Компания выплатила щедрые выходные пособия - средняя зарплата составила 69 315 евро "на бумаге".

На втором месте – клайпедская компания Oocl, средняя зарплата ее 8 работников в июне была 55 062 евро "на бумаге".

Третье место – компания датского капитала Skovs Korn Baltic, в которой работают 6 человек – средняя зарплата в июне 40 467 евро.

Далее идет – Dula Baltic, которая 5 своим работникам выплатила по 22 788 евро "на бумаге".

Пятое место - вильнюсский филиал биотехнологической компании Amgen Switzerland AG, в котором работают 7 человек. Они в июне получили в среднем по 22 482 ерво.