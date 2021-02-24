aA
В прошлом году в литовских учреждениях гостиничного сектора остановились 2,181 млн гостей – на 46% меньше, чем в 2019 году. В прошлом году количество иностранных туристов сократилось на 73,4% до 505,6 тыс., местных – на 21,6% до 1,675 миллиона.
В гостиничном секторе Литвы в 2020 году было на 46% меньше клиентов
© DELFI / Kiril Čachovskij

В четвертом квартале 2020 года в гостиницах, гостевых домах и мотелях переночевали 320,8 тыс. туристов или на 61,6% меньше, чем за соответствующий период 2019 года, из них иностранцев – 50,2 тыс., или на 87,2% меньше, сообщил Департамент статистики предварительные данные.

Количество ночевок в прошлом году составило 5,093 млн. в четвертом квартале – 732 тыс., или соответственно на 43,1% и на 58,8% меньше, чем за соответствующий период 2019 года.

В прошлом году в гостиницах, гостевых домах и мотелях переночевали 1,27 млн туристов, что на 53,4% меньше, чем в 2019-ом. Количество иностранных туристов среди них составило 414 тысю, что на 71,5% меньше.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Экономист: чем дольше карантин, тем больше рисков (15)

"Лучше хоть какой-то план, чем никакой", - говорит...

Опрос: большинство жителей Литвы считают, что ситуация в экономике будет ухудшаться (42)

Больше половины жителей Литвы считают, что в ближайшие...

TOP новостей

Правительство Литвы продлило карантин до апреля, но сделало некоторые послабления (6)

В подготовленном Минздравом Литвы проекте...

Показатели COVID-19 снова беспокоят специалистов: если хотим послаблений, должны принять и их цену (25)

Все больше предпринимателей, учеников и их родителей с...

Профессор – о "третьей волне" и для чего носят многоразовые маски (17)

После того как Департамент статистики Литвы 22 февраля...

Коронавирус в Литве: 631 новый случай, скончались 10 человек (13)

За минувшие сутки в Литве подтвержден 631 новый случай...

Эксперт рассказал, почему в Литве пропал грипп, и в чем таится опасность (19)

Всего несколько случаев заражения гриппом в неделю - и...