В гостиничном секторе Литвы в 2020 году было на 46% меньше клиентов

В четвертом квартале 2020 года в гостиницах, гостевых домах и мотелях переночевали 320,8 тыс. туристов или на 61,6% меньше, чем за соответствующий период 2019 года, из них иностранцев – 50,2 тыс., или на 87,2% меньше, сообщил Департамент статистики предварительные данные.

Количество ночевок в прошлом году составило 5,093 млн. в четвертом квартале – 732 тыс., или соответственно на 43,1% и на 58,8% меньше, чем за соответствующий период 2019 года.

В прошлом году в гостиницах, гостевых домах и мотелях переночевали 1,27 млн туристов, что на 53,4% меньше, чем в 2019-ом. Количество иностранных туристов среди них составило 414 тысю, что на 71,5% меньше.