В феврале некоторые потребители будут дороже платить за электроэнергию

 
ELTA
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Elektra
Elektra
ФОТО: Shutterstock

В ближайшие дни жители получат счета за электричество, использованное в январе. Правда, на этот раз большинство заплатит дороже, отмечает представитель компании Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас. По его словам, согласно подсчетам, цена из-за повышения регулируемой государством части тарифа вырастет на 2-3 цента за 1 кВт/ч. В среднем домашнее хозяйство заплатит на 6 евро в месяц больше.

"Потребители должны обратить внимание на то, что к цене, установленной независимым поставщиком, прибавляется регулируемая государством часть. Поскольку с 1 января 2024 года эта регулируемая государством часть подорожала, это отразится в общей сумме", – сказал Каваляускас.

Эксперт напомнил, что в счетах потребители видят информацию двух типов. Во-первых, есть несколько строк с указанием количества использованного электричества. "Указана цена, которую человек платит независимому поставщику. В зависимости от плана, тариф может быть фиксированным или переменным, который зависит от цен на бирже", – заметил он.

Вторая часть счета, - это составляющая цены, регулируемая государством. Большую ее часть составляет плата за передачу электричества. Также есть плата за распределение и составляющая за услуги, отвечающие общественным интересам.

"Эту устанавливаемые Государственной службой регулирования энергетики размеры цен сейчас составляют 40% от общего счета. Эта часть счета одинаковая для всех потребителей, неважно, какого поставщика они выбрали. Кроме того, эти тарифы пересматривают два раза в год", – dėstė напомнил Каваляускас.

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