В феврале некоторые потребители будут дороже платить за электроэнергию

"Потребители должны обратить внимание на то, что к цене, установленной независимым поставщиком, прибавляется регулируемая государством часть. Поскольку с 1 января 2024 года эта регулируемая государством часть подорожала, это отразится в общей сумме", – сказал Каваляускас.

Эксперт напомнил, что в счетах потребители видят информацию двух типов. Во-первых, есть несколько строк с указанием количества использованного электричества. "Указана цена, которую человек платит независимому поставщику. В зависимости от плана, тариф может быть фиксированным или переменным, который зависит от цен на бирже", – заметил он.

Вторая часть счета, - это составляющая цены, регулируемая государством. Большую ее часть составляет плата за передачу электричества. Также есть плата за распределение и составляющая за услуги, отвечающие общественным интересам.