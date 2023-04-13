Число людей, пользующихся внутренними авиарейсами, снижается по всей Европе, поскольку путешественники предпочитают более экологичные варианты.

Похоже, что flight shame - "стыд за авиаперелеты" - действительно существует. По крайней мере в том, что касается поездок на короткие расстояния в пределах страны.

В каких европейских странах сократилось количество внутренних рейсов?



В Германии, Литве и Финляндии наблюдалось наибольшее снижение. Стоит отметить, что тенденция к сокращению была довольно устойчивой на всем континенте.

В Великобритании зафиксировано 25-процентное сокращение внутренних авиарейсов.

Австрия (-32%), Швеция (-27%), Швейцария (-20%), Хорватия (-19%) и Ирландия (-17%) также сообщили о значительном снижении внутренних авиаперевозок.

Во Франции этот показатель составил 15%, а в Португалии и Испании - 7% и 6% соответственно.

В Венгрии же количество внутренних рейсов увеличилось на 56% по сравнению с 2019 годом.

Почему сокращается число внутренних авиарейсов в Европе?



В первую очередь, из-за климатического кризиса, который набирает обороты.

Франция и Австрия запретили внутренние авиаперелеты на короткие расстояния, если можно добраться по железной дороге.

Правительства многих стран субсидируют поездки на поездах.

Евроконтроль объясняет сокращение тем, что "Испания, Германия и Австрия предлагают дешевые железнодорожные билеты".

Прошлым летом Германия ввела проездной билет на общественный транспорт со значительной скидкой. Он давал путешественникам право неограниченного пользования местными и региональными поездами всего за 9 евро в месяц.

Испания инвестировала более 700 миллионов евро в схему бесплатных билетов на поезда дальнего и ближнего следования.

На прошлой неделе правительство Германии проголосовало за инвестирование 45 миллиардов евро в Deutsche Bahn - национальную железнодорожную компанию - до 2027 года.

Что касается международных ближнемагистральных рейсов?



Их количество тоже сокращается.

В 2022 году зафиксировано меньше рейсов, чем в 2019 году, последнем допандемийном году.

"По сравнению с 2019 годом в 2022-м сохраняется разрыв в трафике на 16,7%, что соответствует уменьшению количества ежедневных рейсов на 4 989", - говорится в докладе Евроконтроля.

Однако по прогнозам, объем воздушных перевозок в Европе все же будет расти, увеличиваясь на 4% в год, начиная с 2025 года. По оценкам Евроконтроля, к 2029 году он превысит уровень 2019 года.