В длинные выходные литовцы обложили Сейны: мяса на всех не хватило

Курс злотого в этом году так, как в конце прошлого года не растет – стабилизировался у отметки 4,30 злотых за евро. Но это не значит, что обменяете деньги по такому курсу в каждом обменнике.

В этом году цены на горючее в Литве и Польше практически сравнялись, а местами даже больше, чем в Литве, например, на всех трех АЗС около Сейн литр бензина E95 стоит 6,42 злотых (1,49 евро), а в Вейсеяй (Лаздийский район) - 1,45 евро. Дизельное топливо в Сейнах стоит 6,82 злотых (1,59 евро), сжиженный нефтяной газ – 2,99 злотых (0,70 евро) за литр.

На двери магазина Biedronkа указан курс злотого – 4,3079 злотых за евро. Такой курс применяют при оплате наличными в евро, сдачу дают злотыми, однако кассиры просят давать примерно такую сумму, какую надо заплатить. Если вы захотите за шоколадку заплатить 100 евро и получить сдачу, вас отправят менять деньги в другое место.