В декабре работодатели выплатили щедрые премии: самые большие зарплаты составили почти 40 000 евро

Согласно данным "Содры" за декабрь, Delfi составил TOP-10 компаний с самыми большими средними зарплатами и медианами зарплат. Обычно в декабре работникам выплачивают и годовые премии, видимо, поэтому средние зарплаты были выше.

Самые большие зарплаты в декабре были в ПУ ФК "Жальгирис" - зарплата 9 работников в среднем составила 39 746 евро "на бумаге" (в ноябре – 13 335 евро).

На втором месте – логистическая компания Focus logistics, которая своим 10 работникам в среднем заплатила по 33 429 евро "на бумаге" (в ноябре – 5993 евро).

На третьем месте – производитель кабелей TT Cables Nordic. 5 работников компании в среднем получили по 29 761 евро "на бумаге" (в ноябре - 12 481 евро).

Четвертое место – компания Ekoklima, представитель скандинавской NIBE Energy Systems. 10 работников в среднем получили по 19 431 евро.

Пятое место Myriad capital - 7 работников которой в среднем получили по 18 465 евро.

Далее идет компания S2P, 10 работников которой в среднем получили по 19 109 евро (в ноябре 2427 евро).

На седьмом месте – Kontransa, 13 работников которой в среднем получили по 18 255 евро.

6 работников Orion Leasing в среднем в декабре получили по 18 222 евро.

Далее идет крупнейший в странах Балтии издатель книг группа AL Holdingas. 8 ее работников в среднем получили по 17 168 евро.

На 10-м месте логистическая компания Bright logistic solutions, 9 работников которой в среднем получили по 17 163 евро "на бумаге".