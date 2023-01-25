В декабре работодатели выплатили щедрые премии: самые большие зарплаты составили почти 40 000 евро

Согласно данным "Содры" за декабрь, Delfi составил TOP-10 компаний с самыми большими средними зарплатами и медианами зарплат. Обычно в декабре работникам выплачивают и годовые премии, видимо, поэтому средние зарплаты были выше.
Самые большие зарплаты в декабре были в ПУ ФК "Жальгирис" - зарплата 9 работников в среднем составила 39 746 евро "на бумаге" (в ноябре – 13 335 евро).
На втором месте – логистическая компания Focus logistics, которая своим 10 работникам в среднем заплатила по 33 429 евро "на бумаге" (в ноябре – 5993 евро).
На третьем месте – производитель кабелей TT Cables Nordic. 5 работников компании в среднем получили по 29 761 евро "на бумаге" (в ноябре - 12 481 евро).
Четвертое место – компания Ekoklima, представитель скандинавской NIBE Energy Systems. 10 работников в среднем получили по 19 431 евро.
Пятое место Myriad capital - 7 работников которой в среднем получили по 18 465 евро.
Далее идет компания S2P, 10 работников которой в среднем получили по 19 109 евро (в ноябре 2427 евро).
На седьмом месте – Kontransa, 13 работников которой в среднем получили по 18 255 евро.
6 работников Orion Leasing в среднем в декабре получили по 18 222 евро.
Далее идет крупнейший в странах Балтии издатель книг группа AL Holdingas. 8 ее работников в среднем получили по 17 168 евро.
На 10-м месте логистическая компания Bright logistic solutions, 9 работников которой в среднем получили по 17 163 евро "на бумаге".
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