В четверг цены на электричество увеличились у всех независимых поставщиков

Цена в компании Perlas energijа при одном временном тарифе составит 48,6 (на 3,45 евро дороже), в Elektrum Lietuvos – 48,18 (на 3,01 евро больше), Ignitis – 47,55 (на 2,25 евро больше), Enefit – 46,91 (на 2,25 евро больше).
Perlas energijа предлагает план с ценой 32,4 цента за кВт, Elektrum Lietuvos – 32,1, Ignitis – 31,7, Enefit – 31,3 цент.
Отмечается, что некоторые компании предлагают более длительный срок фиксирования цены (Elektrum Lietuva и Enefit, соответственно 36 и 72 месяца) тогда цена будет меньше, чем при плане в 24 месяца.
Цена при двух временных зонах у Enefit составила бы 50,76 евро, Perlas energijа – 50,03, Elektrum Lietuvа – 49,62 евро, Ignitis – 48,83 евро.
Подсчеты сделаны с предположением, что в месяц в среднем расходуют 150 кВт, из них 65% днем и 35% – ночью.
Если выбрать нефиксированную цену, то в соответствии с данными Nord Pool за май (средняя цена составляла 16,5 центов), то в Enefit счет составил бы 46,91 евро, Perlas energijа – 45,26, EGTO energijа – 45,24, Ignitis – 45,14 евро, Elektrum Lietuvos – 44,82 евро, Birštono elektrа – 44,66 евро.
Потребители второго этапа либерализации должны выбрать независимого поставщика до 18 июня 2022 года, а третьего - до середины декабря.
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