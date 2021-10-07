В пресс-релизе сообщается, что на прошлой неделе в частичном простое было 30, а на этой - около 60 работников цехов и администрации. В октябре они будут работать по модели частичного простоя – посменно каждые две недели. Находящиеся в простое работники получают 60-70% зарплаты.
По словам гендиректора Achema Рамунаса Миляускаса, с июля компания работает в убыток, поэтому в сентябре и октябре остановили часть производства. Если ситуация на рынке природного газа и впредь будет ухудшаться, в ноябре-декабре завод, возможно, придется закрыть.
"В этот сложный период самое главное - сохранение благосостояния работников, предоставление им стабильности. Пока сложно прогнозировать окончание газового кризиса, мы надеемся, что ситуация не затянется, и все мы сможем работать в обычном режиме", – сказал Миляускас.
По его словам, то, как завод будет работать с ноября, выяснится в ближайшие 1-2 недели. Это зависит не только от цен на газ в Европе, но и от того, будут ли фермеры покупать удобрения по нынешним ценам.
"Первыми в Европе должны принять решение французские и испанские фермеры, поскольку у них весна начинается раньше - в феврале. Вероятно, их примеру последуют и фермеры других стран. Разные подсчеты показывают, что пока покупать удобрения по нынешним ценам и получать большой урожай им выгодно. Мы надеемся, что фермеры примут такое решение, и рынок раскачается", – сказал Миляускас.
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