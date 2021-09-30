Vytautas Mineral SPA хорошо известен в Литве, он принадлежит группе Vytautas SPA.

"Мы хотим создать новую нишу. Поэтому мы создали и нестандартный СПА-комплекс, в который принимают только взрослых (N-21), – сказал глава бизнес-группы Vytautas SPA Витас Брусокас. – Такой интерьер, архитектура и направление - новинка в Литве, им нет аналогов".

В новый комплекс входит гостиница, СПА пространство, конференц-зал, ресторан fine dining Kitsch и центр гипербарической оксигенации Vytautas Oxygen SPA. Размер инвестиций составил 8 млн. евро.

"Vytautas Ego SPA ориентируется на требовательных клиентов, которых обычными решениями и предложениями не удивишь. В интерьере гостиницы линии art deco переплетаются с идеями, характерными постмодернистской группе Memphis. Яркий и красочный интерьер создавала архитектор Виктория Пуоджюте с командой.

Стены ресторана fine dining Kitsch украшены огромными коллажами с изображением Эдема.

Авторское меню разрабатывает команда под руководством шефа Дарюса Даброволскасаи его помощника Эрикаса Янерикаса.

"Мы – китч в лучшем значении этого слова, – сказал о ресторане Kitsch его глава Жильвинас Бичюс. – У нас сочетается несочетаемое. Нелогичное в нашем ресторане неизбежно. Мы находимся в небольшом Бирштонасе, но наши амбиции и обязательства перед гостями такие же, как у лучших ресторанов. Мы будем расти до престижной звезды Michelin".

В центре гипербарической оксигенации Vytautas Oxygen SPA действует единственная в своем роде десятиместная гипербарическая барокамера в странах Балтии. Это герметичное помещение, в котором гости смогут дышать чистым медицинским кислородом.

"Во время таких сеансов организм максимально насыщается кислородом. Это помогает при лечении 30 различных заболеваний и травм, – сказал глава медцентра Vytautas SPA Мантас Юрконис. – Сеансы улучшают самочувствие, приостанавливают старение. Погружайтесь! Инвестируйте в ваше здоровье сейчас".