В апреле цены на товары и услуги повысились на 0,1%

Потребительские цены на товары за месяц снизились на 0,3 проц., услуги – возросли на 0,8%

На изменения в основном повлиял рост цен на одежду, овощи, отпускные поездки, другие, никуда не причисленные финансовые услуги, другие устройства, принадлежности и средства для ухода за собой, табачные изделия, горюче-смазочные материалы, обувь, а также снижение цен на природный газ, теплоэнергию и электроэнергию.

Потребительские цены на товары и услуги, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, на 3,3 проц., рыночные цены – повысились на 0,6 проц.