В 26 магазинах Iki с понедельника будут проверять "паспорта возможностей"

Скопировать ссылку В 26 магазинах Iki с понедельника будут проверять "паспорта возможностей"

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Сеть магазинов Iki сообщает, что с 13 сентября "паспорт возможностей" будет нужен в 7 отдельных магазинах. Кроме того, без этого документа не попадешь в 19 магазинах, которые находятся в торговых центрах (там проверку документов организуют владельцы ТЦ).