В 2022 году сигареты в Литве снова подорожают

Повышение акцизов на сигареты – единственное налоговое изменение, которое вступит в силу с 1 января 2022 года. Чтобы снизить доступность табачных изделий, было решено повышать акцизы на 6−7% в год, на сигары и сигариллы – по 20%, на курительный табак – по 7,8%, и нагреваемый табак – по 32%.

С учетом изменения акцизов, сигареты в следующем году подорожают на 17 центов, сигары и сигариллы – 27 центов, на курительный табак – 17 центов, на изделия из нагреваемого табака – 27 центов, а на жидкость для электронных сигарет – 7 центов.

Еще одно изменение – тариф акциза привязан к 1000 единиц табачных изделий, сейчас он привязан к 1 кг. Сообщается, что за счет повышения акциза на сигареты в бюджет в 2022 г. поступит на 12 млн. евро больше.

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей табачных изделий Арнас Невераускас сказал Delfi, что приветствует изменение, связанное с привязкой тарифа к 1000 единиц табачных изделий и называет его логичным.

Представитель компании Philip Morris Baltic Людас Закарявичюс сказал, что изменение подсчета акциза на изделия из нагреваемого табака, создают неравные условия на налогообложение разных изделий из этого табака.

Невераускас отметил, что в соответствии с планами на 2019–2021 гг, акциз на табак рос на 5,6% в год. А с 1 января вступит в силу план, согласно которому в 2022-2024 гг акциз будет увеличиваться на 7,1% в год.

"И такое решение принимается, когда не меньше чем каждая пятая сигарета в Литве - контрабандная. Мы должны признать, что для потребителей главным критерием остается цена. С учетом этого мы считаем, что при расчете увеличения акцизов недостаточно оценивают влияние этого фактора и его последствия на рост нелегальной продукции. Надо отметить, что в Латвии тарифы акциза растут на 6%, в Эстонии – на 5% в год", – он заметил, что акциз на нагревательный табак в следующем году будет в 2,5 раза ниже акциза на самые дешевые сигареты.

Закарявичюс сказал, что Philip Morris Baltic поддерживает стремление государства в деле изменения поведения людей и сокращения числа курильщиков.

Невераускас напомнил, что основной поток контрабандных сигарет в Литву привозят на грузовом транспорте: и по автомобильным и по железным дорогам.

"Поскольку в нынешних условиях больше всего внимания уделяют обеспечению физической защиты границы, а не КПП, нет основания утверждать, что поток контрабандных сигарет уменьшается. Криминальная служба таможни отмечает, что за три квартала 2021 г. было задержано 14 млн. пачек контрабандных сигарет, это почти на 1 млн. больше, чем год назад за то же время. Это значит, что поток контрабанды не просто не снижается, но, напротив, растет", – заметил он.