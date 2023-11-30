Утверждены новые тарифы: что дорожает, а что дешевеет?

 
Витаутас Будзинаускаc
ru.DELFI.lt
Dujos
Dujos
ФОТО: Shutterstock

В Литве с начала 2024 года подешевеет газ для бытовых потребителей и электричество для пользователей общественных поставок. При этом клиенты частных поставщиков с Нового года будут платить за электричество больше.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) 30 ноября решила вопрос цен на общественные поставки на январь, которые осуществляет компания Ignitis. Популярный план "Стандартный" при одной временной зоне подешевеет на 3,5% или на 0,8 цента – с 22,7 до 21,9 цт за кВт/ч.

Если речь идет о двух временных зонах: то дневное электричество подешевеет на 1,1 цт (4,2%) с 26,1 до 25 цт за кВт/ч, а ночное – на 0,6 цт (3,8%) с 15,8 до 15,2 цт.

Общественные поставки актуальны для 450 000 жителей Литвы.

Итак, общественные поставки дешевеют при том, что увеличиваются тарифы на передачу электроэнергии и УООИ. Из-за повышения этих двух тарифов клиенты частных поставщиков будут платить за электричество на 2–3 центра за 1 кВт/ч больше.

Литовское агентство энергетики сообщает, что независимые поставщики уже сейчас объявляют цены с повышенной частью регулируемого государством тарифа, который вступит в силу с 1 января. В планах цены стали на 6-16% больше.

По данным агенства, поставщики предлагают план с фиксированной ценой на 24 месяца по 24–28 цт за кВт/ч (одна зона) и 20–31 цт за кВт/ч (две зоны). План с фиксацией тарифа на 12 месяцев - соответственно 24–28 цт за кВт/ч и 18–31 цт за кВт/ч.

Председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс сказал, что регулируемая часть дорожает, поскольку в этом году оператор системы передачи электроэнергии собрал меньше доходов с передачи электричества.

По словам Поцюса, в прошлом году Litgrid получила 143 млн. евро.

Сообщается также, что с 1 января 2024 года цена на газ подешевеет на 4–7 цт за куб. м. На 4 цт подешевеет газ для приготовления пищи, а на 7 цт – для тех, кто использует газ для отопления.

Газ для потребителей первой группы (для приготовления пищи) подешевеет на 5,15% или на 7 центов до 1,29 евро за куб. м, для второй группы (отопление жилья) на 4,6% до 83 центов за куб. м, а для третьей – на 4,82% до 79 цт (все цены с НДС). Абонентская плата в зависимости от группы составляет: 0,56, 3,99 и 3,99 евро.

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