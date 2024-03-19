Уровень вакансий в еврозоне составляет 2,7%

Уровень вакансий в Евросоюзе в четвертом квартале 2023 г. составлял 2,5 проц., по сравнению с 2,6 проц. в предыдущем квартале и 2,8 проц. в четвертом квартале 2022 г.

Самый высокий уровень вакансий среди государств-членов в четвертом квартале 2023 г. зафиксирован в Бельгии (4,4 проц.), Нидерландах (4,2 проц.), Австрии (4,1 проц.) и Германии (3,9 проц.). Самый низкий показатель – в Болгарии и Румынии (по 0,7 проц.), Испании и Польше (по 0,8 проц.), Ирландии (1 проц.) и Словакии (1,1 проц.).