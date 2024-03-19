Уровень вакансий в еврозоне составляет 2,7%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
По данным Евростата, в четвертом квартале 2023 г. уровень свободных рабочих мест в еврозоне составил 2,7 проц. по сравнению с 2,9 проц. в предыдущем квартале и 3,1 проц. в соответствующем квартале 2022 г.

Уровень вакансий в Евросоюзе в четвертом квартале 2023 г. составлял 2,5 проц., по сравнению с 2,6 проц. в предыдущем квартале и 2,8 проц. в четвертом квартале 2022 г.

Самый высокий уровень вакансий среди государств-членов в четвертом квартале 2023 г. зафиксирован в Бельгии (4,4 проц.), Нидерландах (4,2 проц.), Австрии (4,1 проц.) и Германии (3,9 проц.). Самый низкий показатель – в Болгарии и Румынии (по 0,7 проц.), Испании и Польше (по 0,8 проц.), Ирландии (1 проц.) и Словакии (1,1 проц.).

В Литве в четвертом квартале 2023 г. уровень вакансий составлял 1,9 проц.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии