Уровень безработицы в Литве в прошлом году был самым высоким среди Балтийских стран

По данным исследований занятости населения, проведёнными национальными статистическими службами, средний показатель безработицы в Литве в прошлом году составил 8,5%, в Латвии – 8,1%, в Эстонии – 6,8%.

По сравнению с 2019-ым годом, уровень безработицы в Литве вырос на 2,2 проц. пункта, в Латвии – на 1,8 проц. пункта, в Эстонии – на 2,4 пункта.