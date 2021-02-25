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В 2020-ом году среди Балтийских стран уровень безработицы наиболее значительно повысился в Литве.
Уровень безработицы в Литве в прошлом году был самым высоким среди Балтийских стран
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным исследований занятости населения, проведёнными национальными статистическими службами, средний показатель безработицы в Литве в прошлом году составил 8,5%, в Латвии – 8,1%, в Эстонии – 6,8%.

По сравнению с 2019-ым годом, уровень безработицы в Литве вырос на 2,2 проц. пункта, в Латвии – на 1,8 проц. пункта, в Эстонии – на 2,4 пункта.

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