Уехать нельзя остаться. Где и почему жители Беларуси ставят запятую?

С политическим кризисом в Беларуси пытаются справиться усилением репрессий

В Беларуси не дали разрешения на проведение Дня воли 25 марта – празднования 103-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики. Пропагандисты, штатные идеологи на предприятиях и в учреждениях и представители силовых ведомств в программах государственного телевидения угрожают всем, кто решится выйти на улицы на несанкционированные акции. Белорусский режим, таким образом, продолжает курс на конфронтацию со значительной частью общества, которая считает итоги президентских выборов сфальсифицированными, силовой ответ режима неадекватным и поэтому участвует в протестных акциях либо выражает свое недовольство иным способом.

По данным лишенного аккредитации в Беларуси правозащитного центра "Весна" на вечер вторника, 23 марта, политзаключенными в Беларуси признано 298 человек.

"С начала массовых несанкционированных акций в столице с августа прошлого года возбуждено 935 уголовных дел, которые непосредственно связаны с массовыми беспорядками в городе. В суд переданы дела в отношении 221 обвиняемого. Только за два месяца текущего года среди всех уголовных дел 10% - дела о массовых беспорядках", - цитирует государственное агентство БЕЛТА начальника управления Следственного комитета по Минску Сергея Паско.

С 1 марта вступили в силу поправки в законы, ужесточающие наказание за участие в любых протестных активностях. На начало апреля запланировано очередное ужесточение санкций - Генеральная прокуратура предложила "усилить ответственность за экстремистскую деятельность".

Но и до вступления в силу поправок правоприменительная практика такова, что годы лишения свободы грозят сегодня сотням белорусов, которых обвиняют по статьям Уголовного кодекса за организацию массовых беспорядков или финансирование протестов (что в реальности было помощью в выплате штрафов).

Штрафы или сутки ареста белорусы получают за бело-красно-белые флаги на балконах или наклейки на окнах, - это рассматривается как несанкционированный пикет, а в риторике государственной пропаганды само использование бело-красно-белой символики приравнивается к экстремизму.

Больше, чем Covid-19 , по бизнесу бьет политический кризис. Таков вывод по итогам опроса, проведенного исследовательской компанией Satio совместно с платформой "Про бизнес" еще осенью 2020 года. Есть основания полагать, что за прошедшие с момента опроса месяцы оценки ситуации не изменились. Кроме того, помимо бизнеса, политический кризис затрагивает и другие сферы.

От белорусов требуют полного отказа от демонстрации недовольства сфальсифицированными президентскими выборами и последовавшего за этим – и продолжающегося до сих пор - насилия в отношении протестующих.

На этом фоне из Беларуси продолжается отток квалифицированных специалистов.

"Об отъезде из Беларуси уже задумываются и владельцы частного бизнеса, которые занимаются производством"

Помимо проблем из-за пандемии, которые очевидно испытывает сфера общепита во всех странах, в Беларуси есть и другие причины закрытия кафе, ресторанов, небольших кофеен и баров. Некоторые из них не открылись после участия в забастовках. Формально – из-за нарушений, обнаруженных разного рода комиссиями надзорных органов.

На недавней встрече представителей бизнес союзов различных отраслей, руководители Ассоциации рестораторов сообщили, что в Минске закрылось примерно 20 процентов точек общепита, а в областных городах, райцентрах и более мелких населенных пунктах - около 10-12 процентов. Таковы лишь приблизительные данные за весь 2020 год, но закрывались предприятия преимущественно во втором полугодии.

Об этом в интервью Delfi рассказала сопредседатель правления и директор Бизнес-союза нанимателей и предпринимателей имени профессора М.С. Кунявского Жанна Тарасевич.

Причин, по ее словам, несколько - пандемия, политические события, и снижение потребительского спроса.

Проблемы есть и в коммерческих медицинских центрах. Со ссылкой на информацию от Ассоциации стоматологических организаций, Жанна Тарасевич рассказывает, что счет уезжающих из Беларуси врачей в последние полгода идет на сотни и, судя по мотивам отъезда, этот процесс продолжится:

"Как минимум половина выпускников, которые учатся платно, намерены искать работу за рубежом. Среди причин – зарплаты и невозможность устроиться на ту работу, на которую хотелось бы, сразу после окончания учебных заведений даже в тех случаях, когда студенты учатся на платной основе и когда их готовы принять частные медцентры".

Помимо представителей тех сфер, где специалисты в силу специфики профессии наиболее мобильны, - например, айтишники и врачи, - об отъезде из Беларуси уже задумываются и владельцы частного бизнеса, которые занимаются производством, рассказывает Жанна Тарасевич и приводит пример:

"В наш союз входят лесопромышленные ассоциации, объединяющие компании частной формы собственности, специализирующиеся в сфере деревообработки и экспорте готовой продукции. Для таких компаний ко всем прочим проблемам добавились новые невыгодные для них условия работы, связанные с изменением законодательства.

Руководители примерно 20 процентов предприятий - членов Лесопромышленной ассоциации сейчас говорят о намерении приостанавливать работу в Беларуси и поиске вариантов релокации для себя и наемных работников.

По словам владельцев такого рода бизнеса, на сегодняшний день частникам, занимающимся заготовкой леса и деревообработкой, невозможно работать в Беларуси. К сожалению, речь идет о релокации производственных компаний, которые задумались о том, надо ли работать в Беларуси".

По наблюдению Жанны Тарасевич, белорусы, работающие на предприятиях, интересы которых представляет Бизнес-союз нанимателей и предпринимателей имени профессора М.С. Кунявского, чаще всего уезжают или планируют уехать в страны Балтии, Польшу, Украину, намного реже – в Россию.

"Текущая власть готова приветствовать бизнес, который ее поддерживает"

Ожидать, что политические события немедленно повлияют на экономику, не стоит, говорит академический директор Центра экономических исследований BEROC Екатерина Борнукова. Закрытие нескольких сотен предприятий общепита и сферы услуг - а именно они в основном участвовали в забастовках, на макроуровне не очень значительно. Что гораздо значимее, так это серия сигналов всему частному бизнесу: ориентация на какую-то либерализацию, развитие частного бизнеса, которая была в прошлом, остается в прошлом. Теперь частный бизнес приветствуется, только если он очень активно поддерживает текущую власть:

"Мы видим, что все супермаркеты Минска заставили вывесить красно-зеленые флаги. Пытались заставить это сделать резидентов ПВТ – по крайней мере, письма такие рассылали. Все это не значит, что все прямо сегодня закроются, но многие бизнесы начнут думать, а стоит ли им дальше развиваться в Беларуси или лучше притормозить".

Все не уедут, но инвестиционные планы сворачиваются

Опросы малого и среднего бизнеса, проведенные BEROC, показывают, что возможность релокации рассматривают меньше 5 процентов опрошенных. Большинство бизнесов не может релоцироваться, невозможно перевезти свое кафе в другую страну без знания специфики спроса, регулирования и других важных аспектов, поясняет Екатерина Борнукова.

Большинство бизнесов, по ее оценке, занимает выжидательную позицию: не начинает новых проектов, сворачивает инвестиционные планы, не нанимает новых работников. Регистрация новых бизнесов устойчиво падает последние полгода. И это результат политического кризиса и разворота в отношении к частному бизнесу, который уже есть. А наиболее заметен он на IT-сфере.

Во-первых, потому что этот сектор работает в основном на внешний мир. Во-вторых, там достаточно легко релоцироваться - и работникам несложно уехать, и сами компании могут из любой точки мира обслуживать своих клиентов, находящихся в США или в Европе.

В январе 2021 года белорусский IT -сектор по отношению январь к январю 2020/2021 вырос всего на 2,9% , констатирует Екатерина Борнукова. И объясняет почему "всего":

"Эта цифра аккумулирует рост за весь год, включает в себя сектор информации и связь. Может показаться, что 2,9 % – это хорошо. Но на самом деле нет. Потому что даже за первую половину 2020 года рост был гораздо больше – около 10%. А теперь он сократился до 2,9%, и это значит, что фактически за последние месяцы роста либо не было вообще. Либо он падал. Вывод - IT сектор в стагнации".

Почему ситуация в IT важна для всей экономики и что там происходит?

В последние годы в Беларуси IT-сфера была двигателем прогресса. В 2019 году она генерировала половину роста экономики. В 2020-м году - была одним из тех редких секторов, которые все еще росли.

Сейчас в этой сфере отток сотрудников за рубеж. По опросам айтишников, проведенным dev.by, 15 процентов разработчиков уже уехали, и порядка 30-40% задумываются об этом. Насколько этот онлайн опрос репрезентативен, неясно, но, тем не менее, цифра очень показательная, отмечает Екатерина Борнукова. Она допускает, что отъезд айтишников - это процесс, который продолжится сейчас, когда надежды на скорое изменение политической ситуации в Беларуси утеряны, и к концу учебного года многие айтишники с семьями соберутся и, скорее всего, куда-нибудь переедут.

По опросу не самих айтишников, а IT-компаний, проведенному BEROC, 14% респондентов ответили, что у них происходит временная релокация отдельных сотрудников. И, кроме того, отмечает Екатерина Борнукова, есть много других, помимо переезда сотрудников, способов релокации.

Например, многие релоцируют центры прибыли. Учитывая, что большинство клиентов за рубежом, вполне можно создать фирму-посредника где-то в Европе, принимать заказы на нее и потом переводить в Беларусь деньги исключительно на зарплату.

Помимо всего перечисленного, компании не открывают новые офисы в Беларуси, а выбирают вместо этого другие страны в регионе, например, Вильнюс и Киев. Мы видели это на примере крупных компаний, таких как EPAM и Wargaming. Хотя ранее они собирались расширяться за счет офисов в Беларуси.

Например, на сайте https://wargaming.com/ru/ на момент написания этого текста есть 164 вакансии в более, чем 20 офисах в разных странах.

По результатам опроса BEROC, 10 процентов опрошенных средних IT-компаний уже открыли или собираются открывать новые офисы в другой стране в течение 2021 года. И почти 5% компаний раздумывают над полным переводом компаний в другую страну.

Среди крупных компаний есть такие, которые уже выехали из Беларуси. Например, PandaDoc, которая подверглась адресным репрессиям. И это, как отмечает Екатерина Борнукова, был один из самых успешных белорусских стартапов, который привлекал крупное финансирование и при этом оставался в Беларуси. Отъезд таких компаний закрепляет убеждение большинства белорусских стартапов, что привлечение финансирования должно идти вместе с переездом компании и ключевых ее сотрудников за рубеж.

Литва на третьем месте в списке стран, куда релоцируются белорусские айтишники

Польша, Украина и Литва занимают первые три места в перечне стран, которые выбирают для переезда белорусский ИТ-сектор. Как поясняет Екатерина Борнукова, именно эти страны быстро сориентировались и либо уже создали привлекательные условия для белорусских айтишников, либо работают над созданием таких условий.

Кроме того, Польша остается притягательным магнитом, потому что там сейчас есть специальные режимы и для белорусских предпринимателей, которые туда переезжают. Большую роль играет также и распространенность карт поляков среди белорусов. При желании большая часть населения страны может подняться и найти работу в Польше.

Если политический кризис не разрешится, а ковидные ограничения ослабят, возможен новый всплеск отъезда из Беларуси специалистов из самых разных сфер. Сейчас, по оценке Екатерины Борнуковой, белорусов сдерживают карантинные меры из-за пандемии коронавируса, а также надежда на скорейшее разрешение политического кризиса.

Среди наиболее вероятных претендентов на работу за рубежом, если ситуация в стране не изменится, директор BEROC называет в том числе жителей регионов, где достаточно депрессивная ситуация с зарплатами, а также работников сферы услуг. Из-за неопределенности и ожидания кризиса - политического или экономического - падают потребительские настроения: в Беларуси за 2020 год выросли реальные доходы населения на 4,6 %, но при этом объемы выручки в ритейле и общепите снизились на 1%.

Точных данных, - сколько белорусов уже уехало и в какие страны, - нет. Официальной статистики нет, и едут, в том числе, в страны, куда визы не требуются. Например, в Украину и Россию.

На одном украинском телеканале сообщили, что за вторую половину 2020 года в Украину въехало 75 000 белорусов. Но подтверждений из официальной украинской статистики нет, подчеркивает Екатерина Борнукова.

Известно также, что разрешение на проживание в Литве с августа 2020 года по январь 2021-го получили 5 739 белорусов. Но не факт, что все они уже уехали. В Россию тоже едут, но, по мнению директора BEROC, "вряд ли айтишники, скорее люди из приграничных регионов, где низкие белорусские зарплаты". Официальных данных о том, сколько белорусов работает в РФ, тоже нет.

Белорусские медики также стали заметной социальной группой, которая участвует в протестах и в которой есть желающие уезжать

Как отмечает Екатерина Борнукова, снижение занятости среди врачей достаточно стабильно с весны 2020 года. Но если тогда был всплеск и уходили из медицины в основном люди пенсионного возраста из страха перед пандемией, то сейчас отток продолжается, скорее всего, как отражение политического кризиса:

"Врачи играли достаточно активную роль в протестах, и их протест тоже был достаточно жестко подавлен. Они всегда работали в условиях административного давления, теперь оно усилилось. И многие, в первую очередь самые перспективные и талантливые выбирают отъезд. Уехало много хирургов из детского онкологического центра. К сожалению. Это огромная потеря. И так врачи всегда получали относительно мало. А сейчас спрос на них в европейских странах – в той же Польше, Литве – огромный из-за пандемии. Платить белорусским медикам там готовы гораздо больше.

Да, они, возможно, не смогут там сразу реализовать все свои компетенции, которые есть, особенно у таких звезд как онкохирургов, которые от нас уезжают, но в общем-то, когда их ставят в условия жестких репрессий, достаточно логично, что многие выбирают уезжать.

Сложно оценить, кто из этих 700 уволившихся или уволенных за январь уехал, уволился или вышел на пенсию или сменил род деятельности, но этот отток очень тревожный. Даже если он небольшой в количестве, то он очень значимый в качестве".

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Увидеть, сколько людей в Беларуси не согласны с объявленными итогами президентских выборов и готовы протестовать, реально можно было бы, если за малейшее проявление протестной активности белорусам не грозило бы заключение – на сутки или на годы.