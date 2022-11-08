У части литовского бизнеса возникают проблемы из-за ограничения наличного расчета

"Только отрицательное мнение, я не знаю аргументированных мотивов принятия такого решения. Это только дополнительные проблемы для бизнеса. Исчезнет ли эта мистическая "тень"?", – возмущается председатель совета организации предпринимателей Юрбаркского района Гинтарис Стошкус.

По его словам, торговцы и ремесленники расплачивались с поставщиками наличными не от хорошей жизни, а потому что не хотели дополнительно платить банкам.

"Чтобы не пришлось платить банкам дополнительные налоги: за взнос плати, за перевод плати", – сказал он.

По словам Стошкуса, например, крупные производители напитков брали наличными и облегчали ситуацию малому бизнесу - вносили деньги на счета сами.

"Сейчас мы должны класть деньги на счет в банк, платить за это и за перевод денег", – сказал Стошкус.

Глава сети магазинов в небольших городах и деревнях Gulbelė Арунас Тарнаускас сказал, что ему новые ограничения хлопот не доставили.

"Неактуально. У нас большая часть денег на счетах, деньги наших клиентов тоже в основном на счетах. Крупных сделок каждый день у нас не бывает, а при покупках - приспособимся", – сказал Тарнаускас.

Председатель Национальной ассоциации малого бизнеса Хенрикас Рацкявичюс назвал новый порядок подарком государства банкам.

"Это особенно выгодно банкам, они берут комиссию за взнос наличных, за переводы. Поэтому это выгодно банкам. Видимо, все это сделали банковские лоббисты, поскольку на практике у людей появляются дополнительные расходы и немалые", – сказал он.

Литовская ассоциация банков (ЛАБ) сказала Delfi, что действующие в стране финансовые и кредитные учреждения всегда соблюдают действующие законы и ответственно готовятся к новым порядкам. Сейчас банки не фиксируют наплыва клиентов в связи со вступлением в силу нового порядка.

"Бизнес клиенты могут проконсультироваться с Государственной налоговой инспекцией, а что касается операций с наличными, лимитов и т.д. – со специалистами своего кредитного ведомства. Каждая ситуация решается индивидуально. Например, если есть обоснованная потребность, в рамках закона о превенции финансирования терроризма и отмывания денег клиенту могут увеличить лимит взноса наличных, если такой установлен", – сказала представитель ЛАБ Валерия Кигуолене.

По ее словам, с учетом ситуации в настоящее время могут увеличить штат в банковских отделениях, чаще проводить инкассацию принимающих деньги банкоматов. Однако пока в этом не было потребности.

Стошкус сказал, что проблема как раз и кроется в лимите на взнос денег.

"Я попросил увеличить сумму вносимых наличных, это ограничение действует не только в моем случае, но и в случае с другими представителями малого бизнеса, – на основании закона о превенции отмывания денег и финансирования терроризма. Мы - террористы? Если мы вносим на счет больше 15 000 евро, то мы финансируем терроризм?", – вопрошал он.

Стошкус обращался и в Центробанк Литвы. Ему увеличили лимит, но с некоторыми ограничениями.

"Я не знаю, что буду делать. Может, объявить о банкротстве? Если я вижу, что 15 000 евро в месяц не хватит. (...) Что будет, если все так будут делать. Это злоупотребление банков монопольным положением на рынке", – сказал он.

По словам собеседника, он столкнулся и с проблемами при вносе денег через банкомат: при подсчете 2000 евро банкомат не распознал купюру в 500 евро, на следующий день уже распознал, но пришлось выяснять вопрос переведенной на счет суммы.

"Банки абсолютно не готовы (...). Это всего лишь дополнительное налогообложение бизнеса, дополнительные хлопоты, больше ничего", – сказал Стошкус, заметив, что малому бизнесу новое регулирование означает и дополнительные затраты на логистику - ездить по 25-30 км к банкоматам или банкам.

Кигуолене сказала, что клиенты действующих в Литве банков могут корректировать установленные лимиты через э-банкинг.

Она подчеркнула, что финансовые услуги в Литве предоставляют 19 банков, около 60 кредитных уний и 140 платежных агентств. Все они устанавливают цены на услуги индивидуально, ЛАБ не комментирует и не исследует их политику цен.

Стошкус считает, что новый порядок особенно коснется небольших магазинов.

"Я, например, работаю в Юрбаркасе, у меня появились дополнительные расходы. А у моих коллег есть по пять, одному, два магазина, они работают в небольших городах и деревнях, им сложнее приехать в Юрбаркас и внести деньги на счет. Это касается и других районов. Есть у нас и автосервисы в районах. Это коснется малого бизнеса. Но разве кто-то обращает на нас внимание? Мы "воры", "жулики", "бандиты", возможно "террористы", "отмыватели денег", поэтому с нами лучше не считаться. Попробовали бы зацепить крупный бизнес, сразу получили бы по зубам", – возмущается Стошкус.

Представитель ГНИ Раса Вирвилене напомнила, что за нарушение нового порядка наличного расчета ждут штрафы.

Компания Spinter tyrimаi провела опрос по заказу банка Medicinos bankаs. Опрос был посвящен теме ограничения наличного расчета. Выяснилось, что это коснется каждого 5 жителя страны, большая часть жителей никаких изменений не почувствует.

41% респондентов будет жизнь, как жил, ничего в их жизни не изменится. 27% сказали, что пока не могут ответить на вопрос, будут решать каждый случай в отдельности.

Больше всего проблем в новом порядке видят безработные – 16% (они намерены отказаться от части покупок). На втором месте в группе риска – пенсионеры (13%), на третьем – малый бизнес (12%).

Новый порядок в Литве действует с 1 ноября 2022 года.