Туризм постепенно восстанавливается: в некоторые страны из Литвы вылетают полные самолеты

По словам представителей туристических компаний, ускорение вакцинации во всем мире, адаптация туристического бизнеса к новой реальности, открытие стран для отдыха, перспектива зеленого паспорта в Евросоюзе оптимистично настраивают не только на этот год, но и на курортный сезон 2022 года.

В то время въездной туризм все еще ждет от правительства более четких правил о том, когда и как Литва сможет принимать туристов, а также о более мягкой самоизоляции по прибытии.

Люди скучают по путешествиям

Жидре Гавелене, президент Национальной ассоциации туристического бизнеса, говорит, что в последнее время все больше и больше стран четко формируют ожидания для туристов и ждут их, а люди, которым надоело находиться дома, планируют поездки.

"Мы уже видим больше света, чем облаков, поскольку все больше и больше стран явно задают ожидания для туристов и ждут их. Такие места, как Греция, остров Мадейра, Исландия, упрощают условия, поэтому туристы с большим желанием выбирают их. Туда будут летать или уже летают полные самолеты", - сказала BNS Ж. Гавелене.

"Естественно, приближается лето, время поездок, литовцы устали быть дома, а кроме того, есть большая часть привитых людей, у которых нет ограничений, нет самоизоляции, нет тестов. Мы настроены оптимистично, но должны признать, что это очень маленькие шаги", - добавила она.

Довиле Запкуте, представитель одного из крупнейших литовских туроператоров Novaturas, говорит, что сектор туризма медленно восстанавливается, но еще предстоит пройти долгий путь, чтобы добиться результатов 2019 года.

"Первые четыре месяца года указывают на ускорение курортного сезона в 2021 году. Мы начали год с регулярных рейсов, а не с отдельных рейсов, как в прошлом году. В марте мы увеличили объемы деятельности, в апреле мы начали полеты в Турцию, а с середины мая откроется Греция", - сказала BNS Д. Запкуте.

Летом компания также планирует поездки в Болгарию, Черногорию, Тунис, Португалию, Италию и Испанию.

По ее словам, спрос на отдых растет с каждым месяцем, но точно спрогнозировать объем работ на весь год пока сложно из-за существующих ограничений.

"Тем не менее, после успешных результатов первого квартала, мы также планируем завершить второй квартал с положительными финансовыми показателями", - сказал представитель Novaturas.

Глава туристической компании Tiketa Tour Гвидас Аукштуолис сказал, что также отмечает растущий интерес путешественников к поездкам за границу.

"Интерес действительно есть, и я думаю, что он сохранится в будущем. Зарубежные курорты делают все возможное, чтобы вернуть наших клиентов, от цен до туристической политики. Летом мы будем выполнять рейсы в Болгарию, где первые бронирования только подтверждают желание литовцев вернуться в ритм отпусков", - сказал BNS Г. Аукштуолис.

Въездной туризм требует ясности

По мере того, как поездки за границу восстанавливаются, поездки в Литву по-прежнему останавливаются. По словам Ж. Гавелене, ситуация осложняется отсутствием четких правил.

"Прискорбно смотреть на туристический сектор Литвы. Там все заморожено, главное, что ни у поставщиков услуг нет четких правил, на каких условиях они могут принимать туристов, ни в Литве громко не заявили, когда будут принимать туристов. Это два необходимых условия для того, чтобы мы могли работать эффективно", - сказала Ж. Гавелене.

"Почему бы не сконцентрироваться и не сообщить всем с июня, что, например, мы ждем туристов при таких-то условиях, можно будет предоставлять такие-то услуги, а для других у нас будет ясность позже. Нет такого целостного подхода", - добавила она.

По словам Ж. Гавелене, въездной туризм не может ускориться из-за строгих требований к самоизоляции - по ее словам, для возвращающихся из-за границы было бы логично сократить ее.

"Необходимо ввести логику в самоизоляцию, когда люди возвращаются, потому что, если тест человека отрицательный, я считаю нелогичным применять 7-10 дней самоизоляции. Я согласна, что тест действительно нужен, его можно повторить через два дня и изоляцию можно отменить", - сказала она.

Представитель Novaturas отмечает, что в этом году очень важны как местный туризм, так и отдых в других странах Балтии.

"Мы замечаем, что цены на взморье в летние месяцы равны ценам на отдых в зарубежных странах, например в Турции, и мест почти не остается. Это непривычно, если сравнить, например, с 2019 годом, с другой стороны, это следствие пандемии - некоторые люди чувствуют себя в безопасности в отпуске дома и, таким образом, также избегают обязательной самоизоляции, которая действует при возвращении из за границы", - сказала Д. Запкуте.

Тем не менее Ж. Гавелене подчеркивает, что местный туризм не заменяет въездного ни по объему, ни по доходам.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила на этой неделе, что правительство намерено в ближайшее время открыть Литву для вакцинированных туристов из Израиля и других третьих стран, решение планируется принять на следующей неделе.