По словам президента Литовской ассоциации по развитию недвижимости Миндаугаса Статулявичюса, нет причин держать ТЦ закрытыми.

"Мы считаем, что чем больше магазинов будет работать, тем безопаснее, ведь это сокращает поток покупателей в одном месте – правительство как раз больше всего опасается роста мобильности в городе", – сказал Статулявичюс.

"С наступлением весны жители стали активнее, если у них появится возможность купить все необходимое рядом с домом, то им не придется ездить за покупками через весь город", – прибавил он.

По словам Статулявичюса, предлагают каждую неделю тестировать продавцов перед началом работы.

"Работники сделают тест перед тем, как в первый раз выйдут на работу, а потом каждую неделю будут сдавать тесты повторно", – сказал он.

По словам Статулявичюса, тест можно сдавать в частных клиниках или на рабочем месте. Он также сказал, что контролировать поток покупателей несложно, поскольку в ТЦ действуют автоматические системы контроля, кроме того, покупателей можно направить по кругу, чтобы люди ходили в одном направлении.

Кроме того, глава Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене сказала, что в ТЦ отключат беспроводной интернет (Wi-fi) и уберут диваны, чтобы клиенты там не засиживались. Кроме того, в ТЦ регулярно будут дезинфицировать все поверхности и работают системы вентиляции.