Торговая сеть Lidl Lietuva в 2022 году заработала 46 млн евро прибыли

Оборот торговой сети "Lidl" в Литве в 2022-ом финансовом году достиг 819,4 млн. евро и был на 22 проц. больше, чем в 2021 году, когда он составлял 673,2 млн. евро, сообщает компания. Несмотря на значительно возросшие затраты на электроэнергию, транспорт и проценты, показатели чистой прибыльности компании также остались стабильными – было заработано 46,6 млн. евро.