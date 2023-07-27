Торговая сеть Lidl Lietuva в 2022 году заработала 46 млн евро прибыли

Финансовый год "Lidl Lietuva" начинается в марте и заканчивается в феврале следующего года.
По словам руководителя "Lidl Lietuva" Радостина Руссева-Пейне, главной целью прошлого года было лучшее соотношение цены и качества на рынке.
За последний финансовый год компания открыла 8 новых магазинов, а также значительно увеличила инвестиции в эффективность деятельности компании. Всего в прошлом году компания инвестировала 93 млн. евро – почти на 50 проц. больше, чем в 2021 финансовом году.
"Lidl Lietuva" в прошлом году выплатила в госбюджет различных налогов на сумму 132 млн. евро.
В настоящее время в Литве действуют 69 магазинов "Lidl" в 26 городах страны – Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе, Алитусе, Мариямполе, Кедайняй, Тельшяй, Кретинге, Мажейкяй, Таураге, Ионаве, Паневежисе, Укмерге, Утене, Плунге, Паланге, Электренай, Висагинасе, Шилуте, Радвилишкисе, Вилкавишкисе, Друскининкай, Рокишкисе, Кайшядорисе и Неменчине.