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Приближаются зимние праздники, поэтому сеть магазинов Iki знакомит своих покупателей с графиком работы на праздники. Жителей просят заранее планировать покупки, чтобы можно было избежать столпотворения.
Торговая сеть Iki представила график работы в праздничный период
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Мы заботимся о том, чтобы нашим покупателям было удобно, чтобы они могли купить все необходимое безопасно, поэтому сообщаем о графике работы на праздники. Наши магазины не будут работать 25 декабря, на Рождество. В другие дни магазины будут работать, но график их работы изменится", – сказала представитель Iki Вайда Будрене.

24 декабря все магазины Iki закроются в 20 ч.

25 декабря магазины будут закрыты.

26 декабря магазины будут работать с 9 до 20 ч.

31 декабря магазины закроются в 20 ч.

1 января магазины откроются в 10:00 ч. и будут работать по своему обычному графику, но не дольше, чем до 22:00 ч.

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