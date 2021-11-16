Торговая сеть Iki представила график работы в праздничный период

"Мы заботимся о том, чтобы нашим покупателям было удобно, чтобы они могли купить все необходимое безопасно, поэтому сообщаем о графике работы на праздники. Наши магазины не будут работать 25 декабря, на Рождество. В другие дни магазины будут работать, но график их работы изменится", – сказала представитель Iki Вайда Будрене.
24 декабря все магазины Iki закроются в 20 ч.
25 декабря магазины будут закрыты.
26 декабря магазины будут работать с 9 до 20 ч.
31 декабря магазины закроются в 20 ч.
1 января магазины откроются в 10:00 ч. и будут работать по своему обычному графику, но не дольше, чем до 22:00 ч.
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