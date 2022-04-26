Об этом BNS сообщил представитель ЛЖД Мантас Дубаускас.
"Поезд протестирует маршрут и доставит из Украины контейнеры с различными товарами", - сказал Дубаускас BNS.
По его словам, поезд из Украины поедет через Польшу до железнодорожной станции Шештокай.
Находящийся в Литве министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во вторник сказал, что у Литвы и Латвии есть хорошие возможности экспортировать украинское зерно, однако основной проблемой остается железная дорога - в Украине и странах Балтии железнодорожная колея шире, чем в Польше, но, по его словам, железные дороги стран работают над проблемой и ожидается, что технические решения будут найдены.
По словам министра, сейчас в Украине осталось 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая. До войны она экспортировала около 5 млн тонн зерна в месяц, а в этом году страна хочет вывезти около 50 млн тонн.
Встретившийся с украинским министром министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас во вторник сказал, что тестовым рейсом из Украины в Литву намечается доставить 2 тыс. тонн грузов.
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