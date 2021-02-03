Telia может увеличить число работников в Литве

На минувшей неделе Аллисон Крибкби, представившая стратегию Telia Company, сообщила, что в этом году группа планирует отказаться от 1 тыс. работников и к 2025 году сократить расходы на 5 млрд шведских крон (0,5 млрд евро).

"Наш бизнес в Балтийских странах, включая Литву, всегда удивлял уровнем продуктивности. Дан (глава Telia Lietuva Стомберг – BNS) уже ведет диалог с профсоюзами, чтобы обеспечить должный уровень организации", – сказала А. Киркби в интервью BNS.

"Учитывая это, я считаю, что мы увеличим количество центров услуг в Литве. Поэтому, возможно, в ближайшее время количество наших работников в Литве даже вырастет, если мы достигнем поставленных целей", – добавила глава Telia Company.

По ее словам, Литва будет играть важную роль в стратегии Telia Company в ближайшие годы, а деятельность работающего в Вильнюсе центра услуг Telia планируется расширять.

"Я надеюсь, что этот центр услуг в ближайшие месяцы и годы продолжит расширение, поскольку в Литве есть таланты высокого уровня, здесь у нас хорошая преемственность, компетенции в сфере цифровых и информационных технологий. Я хочу, чтобы этот центр обслуживал всю группу, предоставлял больше услуг",– сказала А. Киркби.

На минувшей неделе Telia Lietuva сообщила, что выручка компании выросла в прошлом году на 2,5% до 398,1 млн евро, а чистая прибыль – на 2,1% до 55,9 млн евро.