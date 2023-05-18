Об этом сообщает сайт Aviacinis rokenrolas. Его автор эксперт в сфере авиации Симонас Барткус отметил, что это самая большая "операция" заказных авиарейсов в Литве - 13 "чартеров" в Вильнюс и Каунас, больше всего - из Афин.
В четверг вечером два самолета Aegean прилетят из Афин в Вильнюс и один в Каунас. В пятницу три самолета Aegean прилетят в Вильнюс, а в Каунас прибудет самолет польской компании Enter Air в Каунас.
В пятницу в Каунас прилетят три самолета компаний Albastar, Privilege и Enter Air из Мадрида, один Enter Air из Барселоны и один Smartwings из Ниццы. В пятницу прибудет чартер El Al 787 Dreamliner из Тель-Авива. Эксперт предполагает, что все эти самолеты прилетят ради Евролиги.
Кроме того, в Вильнюс прибудут частные самолеты, включая рейсы из Нью-Йорка. Вероятно, это тоже связано с матчами.
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