По словам президента ассоциации Каролиса Шимаса, об экспорте зерна пять месяцев пытались договориться с двумя тайваньскими предприятиями. Одно из них отказалось покупать зерно, а другое не ответило на запросы поставщиков зерна. Как сказал глава ассоциации, прискорбно, что от обещаний политиков остался только пиар в попытке смягчить ситуацию из-за испорченных отношений с Китаем.
"Нам известна информация о том, что Тайвань не будет покупать литовское зерно. После того, как Министерства cельского хозяйства и иностранных дел представило бизнесу тайваньский рынок как альтернативу потерям в Китае, мы сделали домашнее задание – связались с Тайваньской ассоциацией мельников, наши предприятия выслали образцы, обменялись информацией. Однако спустя пять месяцев мы получили ответ, что наше зерно больше похоже на европейское",- сказал BNS Шимас.
"Во всем контексте такой ответ вызывает улыбку, потому что мы прекрасно понимаем, что Тайвань, который импортирует 1,4 млн тонн пшеницы в год, из которых около 90-95% из США, а остальное отдельными закупками из Канады и Австралии, закупка зерна - это не только бизнес, но и гарантия безопасности, а литовское зерно никогда не станет американским, потому что оно выращивается в Европе", - добавил он.
По словам Шимаса, ассоциация и раньше прогнозировала, что Тайвань отдаст предпочтение американской пшенице, даже если будет покупать одно-два судна с зерном в год в Литве.
Заместитель министра сельского хозяйства Паулюс Астраускас указал BNS, что говорить о том, что Тайвань отказался покупать литовское зерно, неверно, и министерство не будет комментировать деловые отношения.
"После согласования разрешений с Тайванем и предоставления бизнесу возможности экспортировать свою продукцию Минсельхоз не берется давать оценки переговорам представителей бизнеса страны с партнерами в других странах и их результатам", - сказал вице-министр.
Министерство процитировало порталу Delfi пояснение тайваньского представительства о том, что одна компания по импорту зерна отказалась покупать литовское зерно, поскольку оно не подходило по своим питательным и вкусовым качествам, но сейчас другой тайваньский производитель хлебопродуктов заинтересовался возможностью покупать зерно у Литвы.
В конце прошлого года Тайваньское бюро по надзору за здоровьем животных и растений и карантину объявило, что в страну можно экспортировать пшеницу обыкновенную, ячмень, овес посевной и горох литовского происхождения, предназначенные для потребления, но не для посева.
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