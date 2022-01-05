Тайвань пьет ром из Литвы назло китайцам. Остров купил литовский алкоголь, предназначенный для Китая

Приобретенная властями острова партия рома относительно невелика: всего 20 тыс. бутылок. Однако Тайвань прикладывает заметные усилия, чтобы обеспечить сбыт мало знакомой тайванцам литовской продукции. Департамент национального развития Тайваня заказал рекламу рецептов напитков и блюд, предполагающих добавление рома - коктейлей, французских тостов, соуса к мясу, горячего шоколада и других.

По сведениям тайваньских властей, партия литовского рома, изначально предназначавшаяся для Китая, должна была быть забракована китайской таможней. Об этом в "Фейсбуке" сообщил глава Департамента национального развития Тайваня.

В результате покупателем литовского рома стала государственная компания Taiwan Tobacco and Liquor Corp (TTL), с которой, по словам ее руководства, выходили на связь министр финансов Тайваня и глава тайваньского представительства в Литве.

По имевшейся у них информации, Китай планировал заблокировать литовский груз на неопределенный срок. Китай это отрицает, заявляя, что подобные шаги являлись бы нарушением правил международной торговли. Однако профильные структуры в Евросоюзе говорят, что смогли подтвердить информацию тайваньских партнеров по своим каналам.

Ранее уже возникали проблемы с поставками в Китай литовского пива.

Тайвань также создает инвестиционный фонд объемом 200 млн долларов для вложений в литовскую экономику в пику Пекину. Власти острова пообещали ускорить выдачу лицензий на поставки литовской молочной продукции, зерна и других товаров.

Разрыв отношений и жалоба в ВТО

Дипломатический конфликт между Литвой и Китаем начался в прошлом году, после того как Вильнюс разрешил Тайваню открыть у себя представительство и в свою очередь открыл де-факто посольство Литвы в Тайване.

При этом в названии литовского представительства употребляется формулировка "в Тайване", тогда как другие страны используют для этого острова название Китайский Тайбэй, чтобы не раздражать Китай, считающий эти территории своими.

В начале конфликта Пекин и Вильнюс отозвали друг у друга своих послов, а позднее и вовсе закрыли посольства. Сейчас разрыв отношений перекинулся на экономическую сферу.

Ранее наш корреспондент Оксана Антоненко подробно рассказывала о споре между Китаем и Литвой из-за Тайваня.

Представители Еврокомиссии заявили, что крайне озабочены конфликтом и намерены подать запрос о проверке во Всемирную торговую организацию. И хотя на Китай приходится всего 1% литовского экспорта, в Евросоюзе считают, что подобные прецеденты надо пресекать.

Китай известен тем, что вводит неофициальные торговые бойкоты против стран, с которыми у него есть разногласия.

В настоящий момент, например, он приостановил импорт десятка австралийских товаров, включая говядину, вино и ячмень.

Притязания Китая

Тайвань (другое название - Китайская Республика) - остров в Тихом океане, расположенный недалеко от берегов КНР. У него есть собственное правительство, экономическая и финансовая структуры, и в мире он признается как демократическое государство. Однако Китай считает эти территории своими, пытается ограничить автономию острова и ревностно относится к независимым международным связям Тайваня.

В настоящий момент Тайвань поддерживает официальные дипломатические отношения с 15 государствами - членами ООН, и с большинством стран мира осуществляет связи через свои представительства.

В октябре прошлого года администрация США предупредила Пекин, что не потерпит притязаний Китая на Тайань, как это случилось с Гонконгом. Спустя месяц, в ноябре 2021 года, в ходе встречи по видеосвязи глава КНР Си Цзиньпин предупредил Джо Байдена, что Вашингтон играет с огнем, поддерживая независимость Тайваня.