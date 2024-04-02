Swedbank: в этом году ожидается оживление на рынке жилья

Как пояснил глава Службы по обслуживанию частных клиентов Swedbank Павел Ладзято, в 2023 г. вследствие инфляции и роста цен на жилье на рынке наблюдалась стабилизация. Он отмечает, что рассчитываемый Swedbank индекс доступности жилья в третьем квартале прошлого года оказался на самом низком уровне с 2010 г., однако из-за продолжающегося быстрого роста зарплат и более стабильных цен на недвижимость ситуация начинает улучшаться.
В течение 2023 г. средний жилищный кредит составил около 98 тыс. евро и, по сравнению с позапрошлым годом, он увеличился на 6 проц. Между тем снизилась средняя площадь приобретаемых квартир, которая в прошлом году составила около 50 кв. м. и была на одну десятую меньше, чем в 2021 г. Представитель банка отмечает, что проблема доступности решается выбором меньшей площади.
Кроме того, жители вновь стали чаще присматриваться к квартирам. Доля квартир в общем объеме жилищного финансирования в 2023 г. выросла до 67 проц., а доля индивидуальных жилых домов сократилась примерно до 30 проц.
По данным Swedbank, преимущественно жители страны предпочитают покупать квартиры в новостройках 2022-2023 гг. энергетического класса А+ и А++ – на долю такого жилья в прошлом году пришлось 48 проц. общего предоставленного жилищного финансирования.
По словам П. Ладзято, жители рассматривают жилье в новостройках, в которых используются современные экологические решения и решения по экономии энергоресурсов, как в качестве более ликвидного имущества, так и в качестве инвестиции для снижения затрат на содержание жилья.
В течение 2023 г. Swedbank предоставил жителям страны почти 6,5 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 634 млн евро.