Swedbank снижает прогноз роста ВВП Литвы до 3,2%

В ноябре прошлого года банк прогнозировал, что экономика вырастет на 3,3% в 2022 году и на 5% - в 2021 году.

Прогнозируется, что в этом году средняя заработная плата вырастет на 8,7%, а уровень безработицы снизится до 6,6%. По мнению аналитиков банка, в отличие от еврозоны пик инфляции в Литве еще не достигнут.

Swedbank прогнозирует, что среднегодовая инфляция в этом году достигнет 7%, а в следующем - снизится до 2,7%.