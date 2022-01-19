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Из-за роста инфляции и геополитической напряженности банк Swedbank снижает прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы в этом году до 3,2%. В прошлом году, по данным банка, он увеличился на 5,4%.
Swedbank снижает прогноз роста ВВП Литвы до 3,2%
© DELFI / Josvydas Elinskas

В ноябре прошлого года банк прогнозировал, что экономика вырастет на 3,3% в 2022 году и на 5% - в 2021 году.

Прогнозируется, что в этом году средняя заработная плата вырастет на 8,7%, а уровень безработицы снизится до 6,6%. По мнению аналитиков банка, в отличие от еврозоны пик инфляции в Литве еще не достигнут.

Swedbank прогнозирует, что среднегодовая инфляция в этом году достигнет 7%, а в следующем - снизится до 2,7%.

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