Представитель Вильнюсского окружного административного суда по связям с общественностью Аудрис Кутрявичюс подтвердил BNS, что в пятницу суд принял жалобу к рассмотрению, но не согласился применять временные обеспечительные меры по ней.
Белорусская компания требует отменить постановление правительства Литвы от 12 января и решение комиссии по рассмотрению сделок стратегических компаний от 21 декабря прошлого года. 1 февраля этот транзит прекратился.
На этой неделе премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что обращение "Беларуськалия" в суд является нормальным действием и не видит в нем "ничего драматичного".
ЛЖД подписала соглашение с "Беларуськалием" весной 2018 года, оно действует до конца 2023 года. Согласно договору, через Литву и Клайпедский порт перевозилось около 11 млн тонн белорусских удобрений в год.
Транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву продолжался до 1 февраля, несмотря на санкции США против компании, вступившие в силу 8 декабря. До вступления санкций в силу белорусская компания перечислила ЛЖД аванс на несколько месяцев вперед. Сейчас ищут способы вернуть ему оставшуюся сумму.
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