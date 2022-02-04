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Литовский суд рассмотрит жалобу белорусского производителя и экспортера калийных удобрений "Беларуськалий", попавшего под в санкции США, на решение "Литовских железных дорог" (ЛЖД) о расторжении долгосрочного контракта с этой компанией на перевозку удобрений через Литву.
Belaruskalij
Belaruskalij
© Reuters / Scanpix

Представитель Вильнюсского окружного административного суда по связям с общественностью Аудрис Кутрявичюс подтвердил BNS, что в пятницу суд принял жалобу к рассмотрению, но не согласился применять временные обеспечительные меры по ней.

Белорусская компания требует отменить постановление правительства Литвы от 12 января и решение комиссии по рассмотрению сделок стратегических компаний от 21 декабря прошлого года. 1 февраля этот транзит прекратился.

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На этой неделе премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что обращение "Беларуськалия" в суд является нормальным действием и не видит в нем "ничего драматичного".

ЛЖД подписала соглашение с "Беларуськалием" весной 2018 года, оно действует до конца 2023 года. Согласно договору, через Литву и Клайпедский порт перевозилось около 11 млн тонн белорусских удобрений в год.

Транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву продолжался до 1 февраля, несмотря на санкции США против компании, вступившие в силу 8 декабря. До вступления санкций в силу белорусская компания перечислила ЛЖД аванс на несколько месяцев вперед. Сейчас ищут способы вернуть ему оставшуюся сумму.

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