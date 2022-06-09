Суд: договор "Беларуськалия" с ЛЖД создавал угрозу национальной безопасности Литвы

Суд в четверг констатировал, что постановление правительства и заключение проверяющей сделки стратегических предприятий комиссии - в этих документах признается, что договор не отвечает интересам национальной безопасности - являются законными и обоснованными.
Коллегия судей учла и то, что ЕС опосредованно и США напрямую ввели ограничения в отношении "Беларуськалия".
"Поэтому Литва не только не могла, но, как член ЕС, была обязана оценить сделки заявителя, потенциально создающие угрозу и риск для национальной безопасности Литвы", - написано в пресс-релизе.
Суде отметил, что, так как ЕС установил ограничения на торговлю калия хлорида в ЕС, а "Беларуськалий" производит и продает именно такие удобрения, компания должна была испытать ограничения в отношении договора с ЛЖД. В противном случае даже ограничительные меры стали бы неэффективными.
Правительство 12 января утвердило заключение комиссии о том, что договор между ЛЖДi и "Беларуськалием" не соответствует интересам нацбезопасности, поэтому с 1 февраля должен быть расторгнут. 1 февраля транзит удобрений прекратился - в прошлом году по железной дороге и через Клайпедский порт было перевезено почти 11 млн тонн белорусских калийных удобрений.
Транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву продолжался еще почти три месяца, несмотря на вступившие в силу 8 декабря санкции США в отношении этого производителя.
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