Статистика: ВВП Литвы в 2022 году – 67,4 млрд евро, экономика выросла на 2,4 %

По данным агентства, рост ВВП Литвы в 2022 году обусловлен увеличением валовой добавленной стоимости (ВДС) в обрабатывающей промышленности (на 4,4 проц. по сравнению с 2021 г.), и стремительным ростом ВДС в таких отраслях как профессиональная, научно-техническая (на 15,9 проц.) и информационно-коммуникационной деятельность (на 15,9 проц.).

Кроме того, на допандемийный уровень вернулись и превысили его предприятия, работающие в сфере гостинично-ресторанного бизнеса – их ВДС выросла на 25,8 проц. На 18,3 проц. выросла добавленная стоимость, создаваемая предприятиями, действующими в сфере искусства, развлечений и отдыха.

Между тем, по уточненным итогам 2021 года, экономика Литвы выросла на 6,3 проц., а ВВП составил 56,5 млрд евро.

Согласно статистическим данным ГАД, с 2015 года отечественная экономика выросла почти вдвое: с 37,3 млрд евро. Средний рост за последние 8 лет составил 3,3 проц.