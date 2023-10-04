Статистика: ВВП Литвы в 2022 году – 67,4 млрд евро, экономика выросла на 2,4 %

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

В 2022 году валовой внутренний продукт (ВВП) в ценах того времени составил 67,4 млрд евро, его фактическое изменение, по сравнению с позапрошлым годом, составило 2,4 %, – об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные Государственным агентством данных Литвы в среду.

По данным агентства, рост ВВП Литвы в 2022 году обусловлен увеличением валовой добавленной стоимости (ВДС) в обрабатывающей промышленности (на 4,4 проц. по сравнению с 2021 г.), и стремительным ростом ВДС в таких отраслях как профессиональная, научно-техническая (на 15,9 проц.) и информационно-коммуникационной деятельность (на 15,9 проц.).

Кроме того, на допандемийный уровень вернулись и превысили его предприятия, работающие в сфере гостинично-ресторанного бизнеса – их ВДС выросла на 25,8 проц. На 18,3 проц. выросла добавленная стоимость, создаваемая предприятиями, действующими в сфере искусства, развлечений и отдыха.

Между тем, по уточненным итогам 2021 года, экономика Литвы выросла на 6,3 проц., а ВВП составил 56,5 млрд евро.

Согласно статистическим данным ГАД, с 2015 года отечественная экономика выросла почти вдвое: с 37,3 млрд евро. Средний рост за последние 8 лет составил 3,3 проц.

Оценку ВВП 2022 г. и других показателей национальных счетов ГАД произвело на основании предварительной годовой информации, уточнив результаты показателей предыдущего года. Таким образом, статистики стремятся обеспечить совместимость между различными областями макроэкономической статистики.

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