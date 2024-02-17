Стали известны цены на билеты FlyDubai в Дубай из Вильнюса

"Авиакомпания FlyDubai осенью приходит на литовский рынок, ее самолеты будут летать в Дубай трижды в неделю", – сказал министр транспорта Марюс Скуодис.

По его словам, через Дубай можно будет летать в Африку, На Дальний Восток, в Австралию.

"Сеть FlyDubai, Emirates охватывает весь мир. Для нашей страны особенно актуальна возможность соединительных полетов в Азию, в некоторые страны Африки", – сказал представитель Литовских аэропортов Томас Зитикис.