США выделили 228 млн долларов на безопасность стран Балтии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
На этой неделе Соединенные Штаты Америки выделили 228 млн долларов на безопасность стран Балтии, треть этой суммы пойдет Литве.

"США являются стратегическим партнером Литвы и одним из главных союзников, обеспечивающих безопасность Балтийского региона. Американцы принимают крайне активное участие в реализации мер безопасности в странах Балтии, укрепляя безопасность и стабильность региона", - цитируется в сообщении министр обороны Лауринас Кащюнас.

Как указывает Министерство обороны, поддержка Литвы будет направлена ​​на укрепление критически важных возможностей Литовской армии – противовоздушной обороны, мониторинга морской среды, боеприпасов, региональной артиллерии дальнего действия.

В прошлом году только Литве через различные механизмы финансирования, в том числе через поддержку в рамках BSI, США предоставили около 200 млн долларов США.

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