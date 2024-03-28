США выделили 228 млн долларов на безопасность стран Балтии

" США являются стратегическим партнером Литвы и одним из главных союзников, обеспечивающих безопасность Балтийского региона. Американцы принимают крайне активное участие в реализации мер безопасности в странах Балтии , укрепляя безопасность и стабильность региона", - цитируется в сообщении министр обороны Лауринас Кащюнас .

В прошлом году только Литве через различные механизмы финансирования, в том числе через поддержку в рамках BSI, США предоставили около 200 млн долларов США.