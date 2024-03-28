США выделили 228 млн долларов на безопасность стран Балтии

"США являются стратегическим партнером Литвы и одним из главных союзников, обеспечивающих безопасность Балтийского региона. Американцы принимают крайне активное участие в реализации мер безопасности в странах Балтии, укрепляя безопасность и стабильность региона", - цитируется в сообщении министр обороны Лауринас Кащюнас.
Как указывает Министерство обороны, поддержка Литвы будет направлена на укрепление критически важных возможностей Литовской армии – противовоздушной обороны, мониторинга морской среды, боеприпасов, региональной артиллерии дальнего действия.
В прошлом году только Литве через различные механизмы финансирования, в том числе через поддержку в рамках BSI, США предоставили около 200 млн долларов США.
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