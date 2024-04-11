Средняя корзина самых дешевых продуктов питания в марте подешевела на 6,6%

В сообщении портала указывается, что первое место в рейтинге стоимости корзины самых дешевых продуктов продолжает занимать торговая сеть Maxima, снизившая стоимость корзины на 4,25 евро. Второе место занимает Lidl, чья корзина подешевела на 2,31 евро. Третье место – Barbora (корзина подешевела на 8,13 евро), на четвертое место поднялся магазин E-Rimi (подешевела на 1,73 евро). Торговая сеть Norfa, чья корзина подорожала на 1,75 евро, опустилась на пятое место, шестое место занимает Rimi (подешевела на 1,73 евро). Последние места в рейтинге занимают торговая сеть Iki (подорожала на 0,82 евро) и ее интернет-магазин Last Mile (подешевела на 0,20 евро).
Как указывает Pricer.lt, разница между самой дешевой (Maxima) и самой дорогой (Last Mile) корзиной составляет 23,84 евро (45,4 проц.).
Из 52 товаров, цены на которые отслеживает Pricer.lt, в первый месяц весны подорожали 11, а подешевел 41 товар.
Значительно (на 10 проц. и более) подорожали 4 товара из 52 отслеживаемых. Больше всего подорожал самый дешевый томатный сок, самый дешевый рис, черный чай Lipton, горький шоколад Karūna.
Значительно (на 10 проц. и более) подешевели 19 товаров: подсолнечное масло, самый дешевый йогурт, самое дешевое филе морской щуки, самый дешевый черный хлеб, самая дешевая сметана, самое дешевое молоко, куриные яйца.