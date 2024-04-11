Средняя корзина самых дешевых продуктов питания в марте подешевела на 6,6%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В марте, по сравнению с февралем, средняя корзина самых дешевых продуктов питания в магазинах страны подешевела на 4,52 евро (6,6 проц.) и была на 14,65 евро (18,6 проц.) дешевле, чем в марте прошлого года, свидетельствует анализ портала мониторинга цен Pricer.lt.

В сообщении портала указывается, что первое место в рейтинге стоимости корзины самых дешевых продуктов продолжает занимать торговая сеть Maxima, снизившая стоимость корзины на 4,25 евро. Второе место занимает Lidl, чья корзина подешевела на 2,31 евро. Третье место – Barbora (корзина подешевела на 8,13 евро), на четвертое место поднялся магазин E-Rimi (подешевела на 1,73 евро). Торговая сеть Norfa, чья корзина подорожала на 1,75 евро, опустилась на пятое место, шестое место занимает Rimi (подешевела на 1,73 евро). Последние места в рейтинге занимают торговая сеть Iki (подорожала на 0,82 евро) и ее интернет-магазин Last Mile (подешевела на 0,20 евро).

Как указывает Pricer.lt, разница между самой дешевой (Maxima) и самой дорогой (Last Mile) корзиной составляет 23,84 евро (45,4 проц.).

Из 52 товаров, цены на которые отслеживает Pricer.lt, в первый месяц весны подорожали 11, а подешевел 41 товар.

Значительно (на 10 проц. и более) подорожали 4 товара из 52 отслеживаемых. Больше всего подорожал самый дешевый томатный сок, самый дешевый рис, черный чай Lipton, горький шоколад Karūna.

Значительно (на 10 проц. и более) подешевели 19 товаров: подсолнечное масло, самый дешевый йогурт, самое дешевое филе морской щуки, самый дешевый черный хлеб, самая дешевая сметана, самое дешевое молоко, куриные яйца.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии