За последнюю неделю цены увеличились в странах Балтии и Польше, а в Германии снизились: бензин A95 подорожал на 0,09–0,12 евро, дизельное топливо на 0,08–0,09 евро.
Больше всего цены на бензин выросли в Литве (на 6,3%), на дизельное топливо – в Польше (на 5,4%). В Германии бензин подешевел на 0,19, а дизель на 0,06 евро. В Литве средние цены на горючее, как и прежде остаются самыми низкими, по сравнению с другими странами Балтии.
В Литве бензин по-прежнему дороже дизельного топлива – с 30 мая по 6 июня эта разница увеличилась с 0,13 до 0,17 евро за литр. Базовые оптовые цены на бензин A95 в Литве (данные Orlen Lietuva) с 26 мая по 3 июня выросли на 0,22 евро, а с 4 по 9 июня снизились на 0,06 евро. Цена на дизельное топливо соответственно выросла на 0,29, а потом снизилась на 0,02 евро.
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