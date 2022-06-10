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30 мая – 6 июня в Литве средние цены на горючее, как и прежде, остаются самыми низкими в странах Балтии, однако средняя цена в странах Балтии не только в первый раз превысила 2 евро за литр, но и была выше, чем в Германии (1,999 евро), сообщает Литовское агентство энергетики.
degalai, kuras, kuro kolonėlė, banzinas, dyzelis, degalinė, naftos produktai
degalai, kuras, kuro kolonėlė, banzinas, dyzelis, degalinė, naftos produktai
© DELFI / Julius Kalinskas

За последнюю неделю цены увеличились в странах Балтии и Польше, а в Германии снизились: бензин A95 подорожал на 0,09–0,12 евро, дизельное топливо на 0,08–0,09 евро.

Больше всего цены на бензин выросли в Литве (на 6,3%), на дизельное топливо – в Польше (на 5,4%). В Германии бензин подешевел на 0,19, а дизель на 0,06 евро. В Литве средние цены на горючее, как и прежде остаются самыми низкими, по сравнению с другими странами Балтии.

В Литве бензин по-прежнему дороже дизельного топлива – с 30 мая по 6 июня эта разница увеличилась с 0,13 до 0,17 евро за литр. Базовые оптовые цены на бензин A95 в Литве (данные Orlen Lietuva) с 26 мая по 3 июня выросли на 0,22 евро, а с 4 по 9 июня снизились на 0,06 евро. Цена на дизельное топливо соответственно выросла на 0,29, а потом снизилась на 0,02 евро.

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