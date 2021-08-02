Глава платформы долгосрочной аренды Valdantis Юргис Вилутис в передаче "Тема на Delfi" сказал, что с накалом на рынке аренды не надо бороться, как с ценами на покупку. Он считает, что этот рынок надо побуждать, а не тормозить или регулировать.

Он выразил озабоченность в связи с возможным крахом на рынке аренды в ближайшие 15 лет. Свои опасения он обосновывает данным Департамента статистики и "Евростата".

Специалист считает, что сейчас недвижимости достаточно для удовлетворения спроса. Он отмечает, что опасность кроется в том, что через 15 лет молодых людей в Литве будет на 120 000 меньше.

"Это не только прогнозы, это и статистика. По данным "Евростата", в Литве сейчас арендуют около 9,7% жилья, а 90% - частная собственность, в Европе средний показатель арендуемого жилья составляет 50%. Мы всегда идем к среднему показателю по ЕС. Так вот, через 10-15 лет у нас будет 40-50% жилья для аренды. Но есть иная статистика, и она отрицательная. Это демографические показатели ДС. Чаще всего жилье арендуют молодые люди в возрастной группе 20-34 лет, их в Литве сейчас 527 000. Через 15 лет людей в этой группе будет на 121 000 меньше, значит, не потребуется 60 000 арендуемых квартир. Это в Вильнюсе. Вопрос о том, что будет с этими 60 000 квартир – будем поощрять иммиграцию или вернутся 120 000 молодых людей из-за границы? Это серьезный вызов для инвесторов", – заметил Вилутис.

Как еще одну угрозу для рынка плохо оборудованного арендуемого жилья он назвал новые объекты для аренды - типа коливинг (совместного проживания). Коливинг предлагает потенциальным жильцам индивидуальное пространство в общей собственности.

"Приходят инвесторы, которые предлагают такие варианты как коливинг. Это серьезная интервенция в рынок аренды. А на рынке еще есть бабушки, сдающие жилье со старой мебелью. Если за такую квартиру просят 300 евро, а получше - 400, то люди будут выбирать коливинг, потому что хорошо зарабатывают. Зачем жить у бабушки, которая может не пускать друзей в гости. Эти 100 евро большого значения не имеют, ведь зарплаты выросли с 700 до 1000 евро", – заметил собеседник.

Поэтому в будущем люди, купившие жилье для аренды, должны будут отремонтировать и оборудовать его так, чтобы привлечь клиентов или же должны будут продать квартиры.

По мнению эксперта, не спасет и смена деятельности с долгосрочной на краткосрочную аренду.

"Возврат от краткосрочной аренды снижается. С одной стороны ковид встряхнул этот рынок, с другой обанкротились некоторые гостиницы", – сказал Вилутис.

Брокер Capital Team Игнас Забараускас сказал, что демография скажется на рынке аренды в будущем.

"Думаю, этот рынок - "живой организм", поэтому он сам себя урегулирует. Многие участники увидят, что эта деятельность не приносит желаемого дохода и покинут рынок, поэтому, думаю, тут будут коррекции. Еще один момент – у сегодняшних 25-35-летних арендаторов уже иной менталитет, они не спешат заводить свое жилье. Думаю, и в старшем возрасте они смелее будут арендовать квартиры. Я думаю, этот рынок сам себя отрегулирует. Сегодня на рынке аренды фиксируется хорошая прибыль. Думаю, в долгосрочной перспективе этот процент немного снизится, поскольку недвижимость дорожает, спрос на аренду будет снижаться", – сказал эксперт.

Однако Вилутис сказал, что сейчас доходы от аренды снижаются, поэтому инвесторы обратили свои взоры на небольшие города - Мариямполе, Алитус.

"Развивают проекты многоквартирных домов для аренды, поскольку там вариантов для аренды немного, и люди платят любую цену в пределах разумной. Но, конечно, там также есть опасность сокращения численности населения", – заметил собеседник.

Инвестор заметил, что те, кто инвестировал в недвижимость во время пандемии, выиграли по двум причинам.

"С недвижимостью всегда так - дешевле ее было покупать 5 лет назад. Это постоянно повторяется. Недвижимость - не такая инвестиция, которую покупают, потом продают, хотя люди так поступают. Это долгосрочная инвестиция – даже если потом жилье подешевело, но ты сдаешь его в аренду, оно дает прибыль, а со временем недвижимость только подорожает. Думаю, те, кто инвестировал во время пандемии, в выигрыше по двум причинам: защитили свои финансы от инфляции и могут получать пассивную прибыль, а в будущем заработать на росте цен", – сказал он