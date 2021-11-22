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Центр реестра Литвы сообщает, что отныне в стране будет легче проверить европейские зеленые сертификаты COVID-19 и "паспорта возможностей" – было создано приложение для документов обоих типов.
Galimybių pasas
Galimybių pasas

Согласно сообщению, все пользователи приложения смогут проверять документы с QR-кодами обоих типов.

Приложение ЦР создавал с партнерами.

Страны ЕС не договорились об общих правилах для путешественников, поэтому приложение покажет срок действия в документа в той стране, где человек его получил.

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Используются данные тех стран ЕС, которые представили системе свои национальные правила – это сделали 12 стран ЕС, а также Албания, Сербия, Швейцария и Украина.

Литовская версия приложения проверяет местные документы по установленным в Литве правилам.

Чтобы проверить выданный другой страной документ, надо в приложении выбрать страну, которая его выдала.

ЦР сообщает, что приложение Tikrinti COVID pažymėjimą можно прислать из Google Play или App Store.

Приложение по заказу Минздрава Литвы создали ЦР с компанией CGI Lithuania.

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