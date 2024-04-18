Сообщается о банкротстве транспортных компаний Baltic Line и Memel Logistics

Компания Baltic Line, занимающаяся международными перевозками, которой управляют два физических лица, сообщила об увольнении 51 работника.
Служба занятости сообщила BNS, что увольняют 42 водителей, четырех начальников отделов, троих работников администрации и другой персонал.
В начале апреля Вильнюсский окружной суд принял постановление о возбуждении дела о банкротстве компании, инициатором банкротства был ее глава и крупнейший акционер Николай Макмак. Он сообщил, что компания столкнулась с финансовыми трудностями, стала неплатежеспособной, не может выполнять свои обязательства перед кредиторами.
Согласно решению суда, стоимость имущества вильнюсской компании на 30 января была 5,81 млн. евро, а финансовые обязательства – 5,95 млн. евро. По данным на 16 апреля, компания должна "Содре" 70 700 евро.
В Клайпедском районе обанкротилась компания Memel Logistics, которая увольняет 39 работников (27 водителей, 4 управляющих, 4 бухгалтеров и других работников).
В начале апреля Клайпедский суд принял постановление о возбуждении дела о банкротстве компании. Долги компании составляют 2,3 млн. евро, а стоимость имущества – 988 600 евро.
По данным на 16 апреля, компания должна "Содре" 72 900 евро.
Единственный акционер компании - компания Vaibutas, которой управляет одно физическое лицо.