По словам Анатолия Диденко, начальника Клайпедского подразделения Службы общественной безопасности (СОБ), отвечающего за охрану терминала, количество вооруженных сотрудников, охраняющих объект, увеличено с шести до восьми, также сформирована группа быстрого реагирования в составе 2-4 сотрудников, действующая круглосуточно.

"Безусловно, безопасность повышается. Мы увеличили количество людей, задействованных в обеспечении безопасности ТСПГ, и у нас есть группа реагирования 24/7 для реакции на инциденты, если таковые возникнут (...) Группа, которая будет реагировать незамедлительно, и которая сейчас начала службу, (подготовлена - BNS) после недавних событий", - сказал Диденко BNS в четверг.

"Сразу после инцидента в Балтийском море были приняты решения по усилению охраны", — сказал он.

По словам Диденко, с 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, по всей Литве было введено чрезвычайное положение, а также повышен уровень готовности СОБ.

"В связи с объявлением чрезвычайного положения (...) мы повысили уровень безопасности всех объектов. С тех пор мы находимся в боевой готовности и реагируем на любые инциденты (...) Мы усилили патрулирование, делаем это чаще, больше людей и более бдительно осуществляет видеонаблюдение (...), наши сотрудники также быстрее реагируют на инциденты", - сказал глава Клайпедского подразделения СОБ.

Представитель оператора ТСПГ Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте сообщила BNS, что с началом войны в Украине уровень охраны инфраструктуры компании повышен, а газовозы, прибывающие в Клайпеду, сопровождаются бойцами подразделения антитеррористических операций ВМС и полиции Литвы Aras.

Президент Гитанас Науседа говорит, что безопасность Клайпедского ТСПГ будет повышаться, и недавно были приняты дополнительные решения по повышению безопасности этого стратегического объекта.