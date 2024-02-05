СМИ: Владельцы кондитирской Daktaras Desertas рассматривают возможность продажи бренда

Один из основателей десертной компании Марюс Дийокас рассказал порталу, что этот вопрос рассматривается после повышения цен на сырье и ингредиенты для десертов, поскольку, по его словам, компания производит продукцию из более натуральных и дорогих материалов.

"В прошлом году некоторые поставщики поднимали цену каждые два месяца, а в конце года видишь, что она выросла почти втрое", – рассказал порталу М. Дийокас.

По мнению сооснователя Daktaras Desertas, бренд может быть перенят более крупным производственным бизнесом, который мог бы поставлять продукцию в торговые сети, изменить или расширить ассортимент.

Резонансные разногласия между Daktaras desertas и ГПВС возникли еще в 2021 году, когда компания по производству десертов сообщила в социальных сетях, что ГПВС предложила им изменить название, логотип, необычный интерьер и форму работников десертного магазина, тем самым остановив ими выбранную коммуникацию.