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Одно из крупнейших и важнейших белорусских предприятий – Белорусский металлургический завод (БМЗ) - контролирует действующую в литовском Шяуляй компанию BMZ-Baltija и через нее торгует металлопродукцией в странах Балтии, Скандинавии и Западной Европы, сообщил в четверг Отдел журналистских расследований LRT.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Reuters / Scanpix

Литва входят в пять основных направлений экспорта этого предприятия, являющихся опорой для режима.

В прошлом году доходы от продаж BMZ-Baltija, связанные с торговлей белорусскими металлами, составили 174 млн евро, в 2018 и 2019 годах они составляли почти 250 млн евро ежегодно.

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45% акций BMZ-Baltija принадлежат литовской компании Steelland, а оставшиеся – БМЗ.

Как отмечает LRT, Белорусский металлургический завод, акции которого принадлежат Белорусскому министерству промышленности, вносит значительный вклад в содержание режима Александра Лукашенко. В BMZ-Baltija работает бывший представитель региональной власти в Беларуси Юрий Хилинский, ранее он был назначен А. Лукашенко руководить Первомайским районом города Бобруйска.

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