Литва входят в пять основных направлений экспорта этого предприятия, являющихся опорой для режима.

В прошлом году доходы от продаж BMZ-Baltija, связанные с торговлей белорусскими металлами, составили 174 млн евро, в 2018 и 2019 годах они составляли почти 250 млн евро ежегодно.

Статьи по теме: Белорусское пиво с литовскими этикетками: финансирование режима на литовские деньги

45% акций BMZ-Baltija принадлежат литовской компании Steelland, а оставшиеся – БМЗ.

Как отмечает LRT, Белорусский металлургический завод, акции которого принадлежат Белорусскому министерству промышленности, вносит значительный вклад в содержание режима Александра Лукашенко. В BMZ-Baltija работает бывший представитель региональной власти в Беларуси Юрий Хилинский, ранее он был назначен А. Лукашенко руководить Первомайским районом города Бобруйска.